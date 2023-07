Echtpaar Heuker-Melessen na 60 jaar nog steeds trouw aan elkaar

LEEK- Op woensdag 5 juli waren Harm Gerrit en Jacobje 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier kwam het echtpaar een dag later verassen met een grote bos bloemen. Beide zijn ze in de tachtig en genieten nog volop van de kleine dingen in het leven. Op een duo-scootmobiel rijden ze geregeld door de Ommelanden en stoppen voor een ijsje of een lekker visje. De twee ontmoeten elkaar op een bruiloft van de broer van Harm Gerrit. ‘Zij was het buurmeisje van de bruid. Van bruiloft komt bruiloft’, vertelt meneer Heuker. Het jubileum is vorige week zaterdag gevierd met een heerlijke barbecue.