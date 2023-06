Echtpaar Palmer uit Peize 70 jaar getrouwd

PEIZE- Harm en Gerrie Palmer vierden op 26 mei het 70e jubileum van hun huwelijk. Harm heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar bereikt en zorgt nog elke dag voor zijn inmiddels hulpbehoevende vrouw Gerrie, van 91. Het stel is op een bijzondere wijze terechtgekomen in Peize. Op de kermis sloeg de vonk over, al had mevrouw Palmer nog niet in de gaten wat voor reizend bestaan haar toekomstige man zou hebben. Harm was eigenaar van een dragline en trok met zijn salonwagen door het hele land. Kort na hun trouwdag werd Zeeland getroffen door de watersnoodramp. Hij trok samen met zijn vrouw er met de salonwagen en dragline op uit. Een avontuur dat de twee niet snel vergeten. Zijn laatste klus was het uitgraven van het zwembad in Peize. Hij bekleedde daarna een gemeentefunctie en zijn vrouw Gerrie kwam jarenlang te werken in een kledingzaak. Ze kregen drie kinderen die alles voor de twee geliefden zijn en verhuisden maar liefst zeven keer binnen het dorp Peize.