Echtpaar ten Broeke–Bloemers al 60 jaar een pracht paar

RODEN – Echtpaar ten Broeke–Bloemers vierde maandag 28 augustus dat zij elkaar 60 jaar geleden het ja-woord hebben gegeven. ‘We zijn met alle kinderen en kleinkinderen naar een Landal-park geweest bij De Hellendoornse Berg,’ vertelt zoon Roland ten Broeke. ‘Mijn ouders zijn hele lieve, toegankelijke en sociale mensen. Ze hebben beide veel vrijwilligers- en verenigingswerk gedaan. Zo zat mijn moeder onder andere bij de toneelvereniging en was ze erg begaan bij het Rode Kruis. Mijn vader heeft onder andere in het bestuur van de Katholieke Ouderenbond gezeten en was erg fanatiek in zangkoren. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Arnhem. Via een omweg zijn ze in Roden terechtgekomen, doordat mijn vader een baan kreeg bij Cordis in Roden. Daarvoor hebben ze nog in de Randstad, Delft, Rozenburg en Leek gewoond. In Leek ben ik dan ook opgegroeid, samen met mijn broer. Verder hebben mijn ouders zes kleinkinderen gekregen. Ze zijn beide alweer 83 jaar, ze wonen in hartje centrum. Daardoor kunnen ze makkelijk hun boodschapjes doen of een terrasje pakken.’