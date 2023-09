Een avondje dansen leidt tot 60 jaar huwelijk

LEEK – In Leek was het huwelijksjubileum van echtpaar van der Veer-Jobing niet te missen. De deur van hun woning in Vredewold was namelijk vrolijk versierd. Het echtpaar mocht afgelopen woensdag 30 augustus vieren dat ze 60 jaar geleden getrouwd zijn. Mevrouw van der Veer: ‘We hebben drie kinderen gekregen, één jongen en twee meisjes.’ Zij kwamen uiteraard in de avond ook even langs om het te vieren. Ook burgemeester Ard van der Tuuk bracht het echtpaar een prachtige bos bloemen. Meneer van der Veer: ‘Ik heb lang voor de klas gestaan. Ik was streng, maar met een knipoog.’ Humor was namelijk een erg belangrijk onderdeel in de lessen van meneer van der Veer. Mevrouw van der Veer heeft ook jaren voor de klas gestaan. ‘Ik was docent voor een klas met zo’n 45 kleuters. Mijn man en ik hebben elkaar ontmoet in Zuidlaren tijdens het dansen, dat konden we goed.’ In 1963 trouwde het paar. Ze hebben een periode in Scheemda gewoond en zijn daarna verhuisd naar Leek. Dochter Susanne van der Veer vertelt: ‘Ze woonden in een prachtig huis met een enorme tuin, daar waren ze gek op. Ook hielden ze beide erg van fietsen en lezen. Mijn vader speelt ook nog steeds piano, die konden we meenemen naar Vredewold. Ook hebben ze beide veel reizen gemaakt. Toen ze een jaar of zestig waren gingen ze nog op pad met een tent. Van Polen tot Spanje of Frankrijk, ze hebben veel gezien en vaak contacten gelegd onderweg. Ook had mijn moeder een passie voor fotografie. Ze heeft honderden fotoboeken.’