Een café vol laptops: dit is waarom mensen graag in cafés werken

De traditionele 9-tot-5-kantooromgeving is aan het veranderen, en steeds meer mensen kiezen ervoor om hun werkplek buiten het kantoor te verplaatsen. Een opvallende trend die we de laatste jaren steeds vaker zien, is dat mensen graag in cafés werken. Van een koffietentje vol kijkt niemand meer op. Maar waarom kiezen steeds meer professionals ervoor om hun laptop in te pakken en naar hun favoriete café te gaan om te werken? Lees mee!

1. Inspirerende en stimulerende omgeving

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen graag in cafés werken, is de inspirerende en stimulerende omgeving die deze plekken bieden. Cafés hebben vaak een gezellige sfeer, gedempte verlichting en aangename muziek op de achtergrond. Deze ambiance kan de creativiteit en productiviteit van mensen bevorderen, waardoor het gemakkelijker wordt om zich te concentreren en geïnspireerd te raken.

2. Sociale verbondenheid en mensen kijken

Hoewel werken in cafés vaak een individuele activiteit is, biedt het ook een gevoel van sociale verbondenheid. Mensen kunnen werken in een omgeving waar ze andere mensen zien, gesprekken opvangen en deel uitmaken van de bruisende sfeer. Voor sommigen kan het aanwezig zijn in een café het gevoel van eenzaamheid verminderen dat soms gepaard gaat met thuiswerken.

Daarnaast biedt mensen kijken in een café een interessante afleiding tussen het werk door. Het observeren van andere klanten en voorbijgangers kan verfrissend zijn en de geest even laten rusten, wat weer ten goede komt aan de productiviteit.

3. Koffie van de beste koffiemachines in de horeca

Voor veel koffieliefhebbers is de kwaliteit van de koffie een belangrijke overweging bij het kiezen van een werkplek. Cafés hebben vaak een betere professionele koffiemachine dan iemand thuis heeft, die zorgen voor heerlijke koffievariaties. Een perfect gezette cappuccino of een rijke espresso kan een waardevolle oppepper zijn voor degenen die langdurig werken.

4. Flexibiliteit en bewegingsvrijheid

Werken in een café biedt een gevoel van flexibiliteit en bewegingsvrijheid. In plaats van vast te zitten aan een vaste werkplek, kunnen mensen zelf hun favoriete plekje kiezen, even naar buiten lopen voor een korte pauze of hun omgeving veranderen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Deze vrijheid kan de productiviteit verhogen en de werkdag minder routinematig maken.

5. Productiviteit en focus

Verrassend genoeg kan de omgeving van een café helpen om de productiviteit en focus te bevorderen. De achtergrondgeluiden in een café, zoals het geroezemoes van mensen en het geluid van stoom van koffiemachines, kunnen als een soort witte ruis werken en afleidende geluiden blokkeren. Dit kan voor sommigen juist een ideale werkomgeving creëren, waarin ze zich beter kunnen concentreren dan in een stille kantoorruimte.

Wat vind de horeca ervan?

Het werken in cafés is uitgegroeid tot een populaire trend onder professionals en biedt een mooie extra inkomensbron voor horecaondernemers. Niet elke ondernemer is er echter even blij mee, zo meldt Metro Nieuws een aantal jaar geleden al. Vaak houden de laptop-gebruikers voor langere tijd een meer-persoons tafeltje vast terwijl ze maar één koffietje in een uur bestellen. Ook schept het geen gezellig aanzicht, zo’n café vol laptops.

Ben jij ook iemand die graag zijn laptop mee de horeca inneemt? Houd rekening met de ondernemer door niet op spitsmomenten (zoals de lunch) langdurig een tafeltje bezet te houden, bestel regelmatig een nieuw drankje en maak af en toe eens een praatje met de mensen om je heen. Zo houd je het voor iedereen gezellig!