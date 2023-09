Een trip down to Bar Dancing Looks met in Ibiza wonende DJ IDA

‘Waar in de wereld ik ook ben, Roden is mijn hometown’

Overal ter wereld werken als diskjockey, maar ieder jaar terugkomen naar Roden voor de Rodernacht. En wat als je dan ook nog eens een set mag draaien op het Hunter Select Plein. Ida Mansens zal op de zaterdag van de Rodermarkt draaien. De in Roden geboren 55-jarige DJ woont momenteel op Ibiza. Nog niet zo lang oefent ze het beroep uit. Via omzwervingen kwam ze terecht op het zonovergoten eiland. ‘Op mijn 18e verliet ik Roden. Na mijn studie Internationale Marketing in Groningen vertrok ik naar Amsterdam en kwam te werken in de sales voor RTL. Ik ben altijd erg impulsief geweest. Als de wereld zo mooi is, waarom zou ik dan op één plek blijven wonen. Ik ben liever omringd door natuur dan auto’s in de file naar Hilversum. Al snel pakte ik het vliegtuig naar Barcelona, waar ik drie jaar heb gewoond. Daar ontmoette ik mijn toenmalige partner, een Nederlander. Ik kwam terug in Amsterdam. Ik vond de stad niet boeiend genoeg. Mijn zoontje was drie en een half jaar en ik vond het een mooie leeftijd om weer te emigreren. We eindigden op Ibiza. Spijt heb ik absoluut niet, al hield mijn relatie geen stand. Mijn zoon spreekt inmiddels vier talen. Eigenlijk vijf, want Duits kan hij ook ontzettend goed. Al vindt hij zelf van niet.’ Ieder jaar reist Ida terug naar Roden om de Rodernacht samen met haar Nederlandse vrienden te vieren. ‘Waar in de wereld ik ook ben, Roden is mijn hometown. Het zit in mijn bloed. De meeste vrienden wonen ook al niet meer in Roden, het heeft een ontzettend sterke aantrekkingskracht. Toen ontstond het idee om zelf eens te draaien. Ik stuurde een mail en de organisatie reageerde erg positief. Lucas Schoonbeek van de organisatie dacht mee en we kwamen al snel op een thema.’ Zo heel lang is Ida nog niet als diskjockey bezig. ‘Een jaar of vijf á zes terug hadden mijn vriendinnetje en ik het idee om iets geks te doen. Het staan achter een draaitafel beviel enorm goed. Ik gebruikte mijn voornaam als dj-naam en geniet volop.’ Afgelopen week was ze nog in Mallorca. Voornamelijk op private party’s staat ze te draaien, veelal voor Engelsen en Nederlanders. ‘Geregeld draai ik lekkere Hollandse muziek als de klant erom vraagt. Dan hoor je André Hazes of Marco Schuitmaker uit een Spaanse villa komen.’ Haar naam betekent in het Spaans ‘heen’. ‘Dus eigenlijk is het DJ Heen’, vertelt ze lachend. Haar gedachtes zijn nog vaak in Nederland, vooral bij haar familie en in het bijzonder haar ouders. ‘Die zijn allebei 85 jaar en hebben mij nooit in actie gezien. Ik hoop stiekem dat ze komen kijken.’ Ida heeft al een invulling voor de avond. Een trip down to Bar Dancing Looks. Voor velen was de voormalige discotheek aan de Raadhuisstraat 8b de plek om uit te gaan. Looks sloot in 2003 haar deuren, maar de herinneringen spelen nog bij velen. ‘Dat wordt echt te gek. Ik heb de set al klaar. Een mix van oude houseclassics en disconummers met een stevige beat eronder. We gaan helemaal terug naar Looks.’