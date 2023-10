Een UFO van Oerlab voor de Toekomst daalde neer op de Brinkhofweide

NORG – Het was een indrukwekkend gezicht. Een enorme UFO op de Brinkhofweide. Van 27 september tot 1 oktober organiseerde het Drents Jeugdtheatergezelschap Garage TDI tal van activiteiten die met de UFO en het daaraan gekoppelde thema ‘Voedingsbodem’ te maken hadden. Het was een voorbereidende week voor een langer verblijf in Norg van vijf weken in 2024 en wel van 18 maart tot en met 24 april. Frederieke Vermeulen (foto) is als artistiek leider samen met algemeen directeur Remco Zandvoort initiatiefnemer van dit project.

‘Het is onze bedoeling om met dit project stap voor stap hier in Norg te wortelen,’ zegt Frederieke Vermeulen. ‘Al in maart hebben we de eerste voorzichtige stappen gezet met onze UFO op Natuurplaats Noordsche Veld. Nu dan deze dagen op de Brinkhofweide en in volgend voorjaar maar liefst vijf weken. De UFO heeft als het ware van boven af gezien wat er hier in Norg en omstreken leeft en heeft vraagstukken aan boord voor de toekomst. Zie de enorme poten als voelsprieten die signalen uit het dorp hebben opgepikt. We willen inwoners en samenwerkingspartners bij dit project betrekken. Nadrukkelijk worden ook de scholen uit de omgeving bij de activiteiten betrokken. Samenwerking is er ook met stichting Kind en Voeding, De Nieuwe Leefstijl en met Welzijn in Noordenveld. ‘We richten ons op inwoners van Norg en omgeving van alle leeftijden, jong en oud. We vinden het heel waardevol om verschillende generaties met elkaar in gesprek te laten gaan. We staan open voor alle inwoners en we willen samen met elkaar op een creatieve manier aan de slag met het thema.’

Met het Oerlab voor de Toekomst wil Frederieke Vermeulen inwoners uitdagen om na te denken over het thema Voedingsbodem, met de UFO als een fysiek onderzoekslaboratorium. Een mobiel karretje zal worden gebruikt om de buurt in te gaan, waarbij je zelf een kopje dorpsthee kunt maken voor bij het kennismakingsgesprek. Ook een eigen mobiele keuken maakt onderdeel uit van de activiteiten. Frederieke Vermeulen vertelt over de doelen van dit project: ‘We willen graag ontmoeting en verbinding stimuleren, leefbaarheidsthema’s tastbaar maken, ideeën en kennis uitwisselen, wederzijds begrip vergroten en creatieve talenten aanjagen en ontwikkelen. ’De afgelopen dagen werd er hier in Norg al een flinke stap gezet op dit gebied. Er was een op vrijdag een ondernemingsborrel, er werd kruidenboter gemaakt van wilde planten, er waren activiteiten op scholen en er werd genoten van lezingen en muziek. ‘Het zijn ontmoetingen waar ik blij van word,’ zegt Frederieke Vermeulen. ‘We hebben in ieder geval een mooie start gemaakt en ruchtbaarheid gegeven aan onze plannen. Mooi was ook dat we met bezoekers een eigen lied hebben gecomponeerd, een ode aan Norg. Dit alles willen we de komende maanden verder gaan ontwikkelen, zodat we er in 2024 mee aan de slag kunnen.

Norg is een mooie plek om dit project uit te voeren. Frederieke Vermeulen: ‘Ik woon zelf ook in het dorp en heb zo de eerste contacten al kunnen leggen. Ik heb veel zin in het komende jaar. Voor nu gaan we verder met het ontwikkelen van plannen voor het voorjaar en zullen in de komende maanden vooral de Norger samenleving er nog verder bij betrekken.’ Wil je betrokken worden, heb je een idee of wil je meer informatie? info@garagetdi.nl.