Eerste editie Yellow Ribbon Run in vijf noordelijke gevangenissen

VEENHUIZEN – In vijf penitentiaire inrichtingen in Noord-Nederland hebben gedetineerden, gevangenispersoneel, bajesvrijwilligers en medewerkers van de reclassering, Exodus en andere organisaties zaterdag 23 september deelgenomen aan de Yellow Ribbon Run. Dit loopevenement, over een afstand van vier of acht kilometer, werd voor het eerst gehouden binnen de muren van PI Leeuwarden, PI Ter Apel en Esserheem, Klein Bankenbosch en Norgerhaven (PI Veenhuizen). Met de Yellow Ribbon Run wordt aandacht gevraagd voor het belang om gedetineerden een tweede kans te bieden.

De officiële aftrap werd verricht in Norgerhaven. Dit gebeurde door gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot. ‘De Yellow Ribbon Run heeft zijn naam te danken aan een bijzondere gebeurtenis in de Verenigde Staten. Een man kwam daar na drie jaar vrij uit de gevangenis. Hij weet niet of zijn vrouw hem nog wel terug wil zien. Daarom stuurt hij een brief met het verzoek om, mocht hij welkom zijn, een geel lint te hangen in de oude eik voor hun woning. Als er niets hangt, zal hij niet uit de bus stappen en ergens anders zijn leven opbouwen. Tot vreugde van de vrijgelaten man en de andere buspassagiers – die onderweg zijn verhaal hebben gehoord – hangt de boom vol met gele linten.’ Voor regiodirecteur Mariëlle Verberk van Reclassering Nederland is het extra bijzonder dat de eerste Yellow Ribbon Run in Nederland, plaatsvindt in het jaar dat de reclassering tweehonderd jaar bestaat. ‘Er zit een mooie symboliek in deze loop. Gedetineerden moeten zelf in beweging komen, maar zien ook dat ze steun kunnen krijgen van de reclassering, gevangenispersoneel en van vrijwilligers. Met deze loop willen we laten zien dat gemotiveerde gedetineerden gebruik kunnen maken van mogelijkheden die ketenpartners en gemeenten bieden. Zodat ze na hun straf weer succesvol deel kunnen uitmaken van de samenleving.’

Medewerkers van Stichting Exodus Nederland, partner van de Yellow Ribbon Run, waren ook van de partij in Veenhuizen. Exodus biedt al ruim veertig jaar opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familie. Bestuursvoorzitter Monique van Schaik is dan ook positief over het initiatief. ‘We hebben een nauwe en goede samenwerking met Reclassering Nederland en DJI. Die is nodig om gedetineerden daadwerkelijk succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Het is mooi om te zien hoe we met elkaar ook dit initiatief tot een succes maken.’ Tony Orlando en de band Dawn brachten in de jaren ’70 het liedje ‘Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree’ uit. Het werd uiteindelijk een wereldwijde hit. De huisband van de reclassering, met de toepasselijke naam ‘De Enkelband’ die de Yellow Ribbon Run in Norgerhaven voorzag van een muzikale omlijsting, liet uiteraard ook dit nummer over het gevangeniscomplex in Norgerhaven schallen. Het terrein was speciaal voor deze gelegenheid volgehangen met gele linten. Om te onderstrepen dat er voor iedereen tweede kansen zijn.