Eetbaar Pantser

‘André, volgens mij hebben we een wespennest in ons nestkastje’. ‘Wil je even kijken en wat moet ik er mee?’ Ik kijk naar het nestkastje en zie een hommel naar binnen vliegen. ‘Het is een hommelnest’ zeg ik. ‘Mooi laten zitten, want daarmee help je de hommels’. ‘Het gaat niet zo goed met de insecten en hommels zijn nuttige bestuivers, dus ook goed voor je moestuin en fruitboom’.

Dat bijen, wespen en hommels door elkaar worden gehaald verbaast me niet. Ze lijken best op elkaar. En dan heb je ook nog zweefvliegsoorten die op wespen en bijen lijken. In ons land kennen we meer dan 20.000 soorten insecten en wereldwijd meer dan een miljoen soorten. Misschien wel miljoenen, omdat veel soorten nog niet ontdekt zijn. Het is waarschijnlijk de meest succesvolle diersoort op aarde.

Al die soorten zijn verschillend maar hebben wel hetzelfde bouwplan. Kop, romp achterlijf, zes poten en meestal vleugels. Daarbinnen is de variatie in vorm en kleur enorm. Insecten hebben geen botten maar een uitwendig skelet, een soort omhulsel of pantser. Blijkbaar is deze lichaamsbouw een succesformule want insecten bestaan al 400 miljoen jaar. Je komt insecten over de hele wereld tegen. Ze kunnen lopen, springen, vliegen, kruipen, zwemmen, graven en nog veel meer. Je vindt ze in het water, op zolder, in de lucht, in het riool, werkelijk overal.

En er zitten ook krachtpa(n)tsers tussen. Denk aan mieren en de prachtige metallic blauwe mestkever. Onderzoekers ontdekten dat deze kever het sterkste insect ter wereld is. Een mestkever kan 1.141 keer zijn eigen lichaamsgewicht trekken las ik. Mocht je tijdens het wandelen een keer een mestkever op je pad vinden, hou hem dan voorzichtig vast tussen beide handen. Je zult de kracht van het diertje voelen en ervaren. Daarna laat je de kever natuurlijk op dezelfde plek los.

Insecten zijn erg belangrijk voor de mens. Bijen, vlinders en andere insecten zorgen voor de bestuiving van planten, fruitbomen en bloemen. Daarnaast ruimen insecten plantenafval en dode dieren op en zijn ze belangrijk voor onze bodem. Eigenlijk draait een flink deel van de natuur op insecten en dat beseffen we vaak te weinig. Iemand noemde insecten “kleine beestjes die de wereld besturen” las ik en dat is mooi omschreven. Vervolgens lees je dat het aantal insecten wereldwijd snel afneemt en dat overal de alarmbellen gaan rinkelen. Vaak is menselijk handelen namelijk de oorzaak.

In diverse artikelen las ik dat afgelopen voorjaar veel minder vlinders waren geteld dan de jaren ervoor. Dat was mij ook al opgevallen. Als mogelijke reden wordt het droge voorjaar van 2022 genoemd maar daar zijn de onderzoekers nog niet uit. We worden langzaam wakker.

Het is dus zinvol om ‘nuttige’ insecten zoals vlinders en wilde bijen te helpen. Je kunt bijvoorbeeld een insectenhotel bouwen. Onlangs heb ik met een aantal jongeren een insectenhotel gebouwd. Het resultaat is prachtig en werd gelijk na plaatsing door insecten in gebruik genomen. Bouwplannen en voorbeelden zijn op internet te vinden.

Insecten zijn ook belangrijk als voedsel voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, reptielen maar ook mensen. Wij zijn het hier (nog) niet gewend maar in veel landen is het eten van insecten de gewoonste zaak. Volgens het voedingscentrum zitten ze vol eiwitten, vetten, ijzer en vitamine B. In ons land zijn al meerdere kwekerijen voor meelwormen, krekels en sprinkhanen. Vorige week kreeg ik nog een meelwormkoekje aangeboden. Na afloop moest ik nog wel een stukje ‘pantser’ tussen mijn tanden verwijderen maar de koekjes waren heerlijk.

Andre Brasse – Puur Natuur juni 2023