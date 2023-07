Einde aan 43 jaar Restaurant De Jagershof in Peest

Joop en Christel Steijvers ‘We hebben onze droom waargemaakt’

PEEST – Nog een paar dagen en dan zit het erop. Het restaurant De Jagershof van Joop en Christel Steijvers uit Peest sluit haar deuren. Beiden hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en na 43 jaar een restaurant te hebben gerund, is het nu klaar. Terugkijkend zeggen beiden ‘We hebben onze droom waargemaakt’.

‘Het mooie is ook,’ zegt Christel Steijvers, ‘dat wij elkaar dit jaar precies 50 jaar kennen. In 1973 hebben we elkaar ontmoet in restaurant Het Gouden Hooft in Den Haag. In die stad hebben we vier jaar gewerkt in verschillende restaurants als het gerenommeerde Seinpost en Lido. Daarna hebben we nog drie jaar in Texel gewerkt in het hotel van mijn ouders. In 1980 zijn we in Gasselte begonnen met een restaurant. Dat was toen nog op huurbasis. Hier hebben we tien jaar gezeten. Via een tip kregen we Peest op het oog en we waren meteen verkocht. Na de eerste blik in De Jagershof keken we elkaar aan en zeiden ‘dit is het’.

Ook Joop Steijvers kijkt met genoegen terug op de eerste stappen in Peest. ‘Hier hebben we nooit spijt van gehad. We kwamen kijken, zagen en overwonnen. Peest is ook een vrij tolerant dorp. Als je elkaar nodig bent, dan sta je voor elkaar klaar en daarnaast is er een vrijheid om te doen waar je zin in hebt. Ik heb dat altijd gewaardeerd. Een geliefd en gezellig dorp, waar we ook de komende tijd nog gewoon van plan zijn om te blijven wonen. Ons restaurant komt niet in de verkoop, we blijven er wonen.’

Beiden hebben zin in de vrije uurtjes die er na 31 juli op hen af zullen komen. Er zijn nog ontmoetingen gepland met vaste gasten en vrienden. Ook komt er een afscheid voor dorpsgenoten. Daarna gaat de deur na 33 jaar in Peest op slot. De taken in het restaurant hebben beiden al die jaren goed verdeeld. Joop in de keuken en Christel in het restaurant. ‘Ik kan redelijk goed koken en Christel is een uitstekende gastvrouw,’ laat Joop Steijvers weten. ‘We hebben ooit een formule ontwikkeld die na tientallen jaren koken nog steeds staat als een huis. Altijd worden de gerechten geserveerd met 6 soorten warme groenten, drie koude groenten en drie aardappelgerechten. Nog steeds genieten we van de reacties van gasten die dit voor het eerst meemaken. ‘Jeetje, wat krijgen we nu, dat ziet er fantastisch uit’ zijn vaak de verrassende woorden.’

Vaste gasten komen uit de directe, maar ook zeer wijde omgeving. Van Dokkum, Delfzijl tot Zwolle zijn vaste gasten te noteren. ‘We willen graag dat alle gasten een fijne avond hebben,” laat Christel Steijvers weten. ‘En daarbij vinden we het ook gewoon mooi om de gasten beter te leren kennen. Soms schuiven we aan en maken er een gezellige lange avond van.’

Joop Steijvers heeft nog plannen voor na de zomer. ‘Ik zou het mooi vinden om mensen met een kleine beurs te leren koken, gewoon simpel en eenvoudig en toch lekker. Met Welzijn in Noordenveld heb ik daar inmiddels contacten over gelegd. Daar kijk ik naar uit.’ Iets doen voor mensen die het minder goed hebben zit in het bloed. Altijd al zo geweest. ‘Zo zijn wij ook betrokken bij zorgorganisatie BijPrins in Norg, zitten in de clientraad en hebben altijd onze deur geopend om mensen met een beperking in de zaak verder te helpen. In de bediening, in de tuin of in de keuken. Ook konden er jaarlijks gasten aanschuiven voor een gratis Kerstdiner en konden de organisatoren van vluchtelingenwerk organisatie Shower Power vereerd met een Benefit Diner.

Het echte einde komt in oktober in zicht. Christel Steijvers heeft nog het voornemen om vanaf oktober op de zondag van 14.00 tot 17.00 uur open te gaan voor een totale leegverkoop van allerlei spullen van het restaurant. ‘En dat natuurlijk inclusief alle kerstspullen,’ zegt Christel Steijvers. ‘Vaste gasten weten wat dat betekent.’