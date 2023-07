Elly Vos, voorzitter Biologische Volkstuinvereniging Nietap

‘We zijn een biologische volkstuinvereniging die is opgericht in 1982. Op dit moment telt de vereniging 43 enthousiaste leden en staat er 1 op de wachtlijst. Veel van onze leden hebben verschillende ideeën over de volkstuin. Dat is soms wel een beetje schipperen. De één wil strikt de regels naleven, terwijl de ander graag zelf de regels bepaalt. Sommigen hebben geen probleem met een beetje onkruid, anderen ergeren zich eraan. Als bestuur denken we graag in oplossingen. Je kunt de strijd wel aangaan, maar dat zorgt alleen maar voor nog meer frustraties. Wanneer iemand weinig tijd heeft, lassen we gewoon een extra klusdag in. Droogte kan wel eens een probleem zijn. We hebben wel een put om het regenwater op te vangen, maar daar zit niet oneindig water in. Moeten we overgaan tot het kweken van gewassen die beter tegen droogte kunnen, moeten we iets over de aarde aanbrengen waardoor het minder snel uitdroogt of moeten we over een irrigatiesysteem nadenken? Daarover moet je met elkaar in gesprek gaan. Een volkstuin is pure ontspanning voor mij. Ik heb geen zitvlees en ben graag lekker bezig. Bovendien hoef ik niet naar de sportschool. Ik wilde altijd al graag biologisch eten. De biodiversiteit spreekt me ontzettend aan. Het blijft wonderlijk. Je stopt een zaadje in de grond en even later ligt er iets moois op je bord. Een zelfverbouwde wortel smaakt zoveel lekkerder de wortels die verbouwd worden op grote akkers. Dat kun je niet vergelijken. Het is ook een heel sociaal gebeuren. Af en toe moet je even een pauze inlassen om een praatje te maken. Met uitzondering van de vakantie ben ik bijna dagelijks in de tuin te vinden. De groente in mijn eigen tuin is heel divers: aardappelen, prei, courgette, kapucijners, boontjes, sla, andijvie, pompoen, bietjes, witlof, pastinaak, aardbeien en bessen. We eten er dagelijks van. Op dit moment zijn alle 43 tuinen bezet. Maar iemand die interesse heeft kan zich aanmelden voor de wachtlijst. Er zijn ook altijd wel mensen die omwille van leeftijd stoppen met de tuin. Onze volkstuin ligt een beetje verstopt aan de Pauluspotterstraat. Wie in de buurt is, kan als er iemand aanwezig is, altijd een rondleiding krijgen. Wie graag op de wachtlijst wil, kan een mailtje sturen naar v.t.v.nietap@gmail.com.’