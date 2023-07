Erolind en Getuar Derguti nieuwe aanwinsten voor VV Roden

RODEN – Oud-Leekster Eagles spelers Erolind en Getuar Derguti komen het nieuwe voetbalseizoen uit voor VV Roden. De in Kosovo geboren broeders zijn met hun ouders gevlucht naar Nederland. Toen ze 5 jaar waren is het gezin in Marum neergestreken. Bij SV Marum zijn de beide mannen met voetballen begonnen. Beide hebben veelal samen bij een aantal clubs in het Noorden gespeeld.

Erolind was in het 1e elftal van Marum door Cambuur opgevallen. Hij is bij Cambuur O 19 gaan spelen. Later is hij naar PKC gegaan, waar broertje Getuar ook kwam spelen. In deze periode speelden beide mannen ook bij Leekster Eagles waar toen Erik de Jonge de scepter zwaaide. De Jonge is dan ook de reden voor de mannen om bij Roden te gaan voetballen. Na een paar uitstappen naar Harkemase Boys en WitZwart Sneek, waar hij mee promoveerde naar de topklasse. Hij is hij door de Koninklijke HFC uit Haarlem benaderd te komen voetballen. Erolind wilde slagen in de voetballerij en heeft veel in zichzelf geïnvesteerd en er veel voor gelaten. Het was een unieke ervaring waar alles tot in de puntjes was geregeld. Toch knaagde het gemis van de familie om zich heen aan Erolind. Zijn ouders waren wel altijd bij de wedstrijden aanwezig maar de rest van de week was hij alleen. Het plezier vloeide weg en een terugkeer naar het noorden lag voor de hand. Hij ging naar ON Groningen waar broer Getuar speelde.

Getuar en zijn broer hebben zowel bij Sneek, ON Groningen en PKC samen gespeeld. De laatste jaren heeft Getuar tweemaal een kruisbandoperatie ondergaan. In Duitsland waar hij samen met zijn vriendin woonde, is hij goed hersteld en pakte het voetballen weer op. Terug in Nederland is hij eerst bij Stadspark en later bij ON Groningen gaan spelen. Hij heeft broer Erolind overgehaald om daar weer te komen spelen. De laatste 2 jaar hebben ze zich samen ook verdienstelijk voor Leekster Eagles gemaakt. Beide betreuren het stoppen van de roemrijke zaalvereniging.

Na het telefoontje van Erik de Jonge en de ambitie van de club en de gedachtegang van trainer Paul Raveneau hebben de gebroeders besloten naar Roden te verhuizen. Getuar beleefde mooie herinneringen aan De Jonge. De trainer selecteerde hem voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Getuar heeft op dit moment een goed lopende kapperszaak in Grootegast. Hij wil op den duur met zijn vrouw en zoontje daar wel gaan wonen. Erolind woont in Groningen met zijn vriendin en hun dochter en zoon en speelde tot voor kort bij VV Groningen maar deze club is in de winterstop gestopt. Getuar is een buitenspeler met een prima actie en goed voor een assist of voorzet. Erolind is een echte nummer 10 en stelt zich tot doel om topscorer te worden. Hij wil zijn totaal van 100 doelpunten komend seizoen bewerkstelligen.