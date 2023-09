Europees Kampioen Lorena Wiebes start in Ronde van Leek

LEEK – De wielerronde van Leek verwacht dit jaar hoog bezoek met de komst van Europees kampioene Lorena Wiebes. De renster van SD Worx is één van de kanshebbers in het wielercriterium dat op vrijdag 1 september wordt verreden. Start van de vrouwenkoers is om 18:00 op de Samuel Leviestraat.

Lorena Wiebes wordt algemeen erkend als de snelste vrouw van het wielerpeloton. Dat leverde de nog maar 24-jarige Mijdrechtse al een rijk palmares op met daarop naast de Europese titel van 2022 drie ritten in de Tour de France Femmes, de eindwinst in de Simac Ladies Tour en drie overwinningen in de Ronde van Drenthe. Wiebes kan massasprints winnen, maar kan ook steeds beter een zware koers aan. Met Lorena Wiebes staat dus de regerend Europees Kampioen aan de start in Leek.

Wielrennen is een vast onderdeel van de feestweek van Leek, maar er is nog veel meer te beleven, zoals de 4 Mijl en een braderie. De wedstrijdloop 4 mijl voor de mannen en de vrouwen (start 16.30 uur) wordt voorafgegaan door een jeugdloop (16.00 uur). Het avond programma is voor de wielrenners. De vrouwen starten om 18.00 uur voor hun wedstrijd over 50 km en de mannen sluiten de wedstrijdenreeks af met een koers over 80 km vanaf 19.45 uur. De finish is voorzien kort na 21.30 uur. Start en finish zijn op de Samuel Leviestraat, via de Kerkweg, Van Panhuyslaan, H.J. Smitstraat en Pulvertorenstraat weer terugbrengt naar de Samuel Leviestraat. Gelijktijdig met de sportevenementen vindt er vanaf 14.00 uur een braderie plaats op de Dam. RadioNL zorgt met live-muziek voor volop ambiance. Vanaf 19:00 uur zullen er optredens zijn van: Frank van Etten, Wimmie, Menno Aben, Bertus Sipma en Hessel & Ineke.