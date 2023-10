Eveline Verburg, directrice OBS Het Palet Roderwolde

‘Sinds vorig jaar ben ik directrice op OBS Het Palet in Roderwolde. Onze prachtige school met 56 leerlingen is gehuisvest in MFA de Doefkamp. Vorige jaar zijn we met een deels nieuw team een nieuwe koers te gaan varen. De visie die er lag was nooit echt duidelijk uitgestippeld. We zijn er mee aan de slag gegaan en hebben onder andere een mooi ontmoetingsplein weten te realiseren, geïnitieerd door de Roderwolders. Ons schoolplein is voor iedereen, een echte ontmoetingsplek dus! We hebben een fantastische ruimte om de school met onder andere een voetbalveldje, een crossbaantje (bult met zandpaadje), een kabelbaan en een Tiny Forrest. Dat laatste is best uniek. Anderhalf jaar geleden hebben we samen met het IVN bomen geplant. Een buurvrouw van de school zorgt samen met onze leerlingen voor het onderhoud. We laten het lekker wild groeien, zodat er een prachtig bos ontstaat met vruchtbare grond. Het is ongeveer een half voetbalveld groot waar kinderen heerlijk de natuur kunnen ontdekken. Door deze ontmoetingsplek kunnen we projectmatig werken en veel lessen in de buitenlucht geven. Iets wat onze school kenmerkt. Het Palet ligt een beetje afgelegen en achter de bomen verscholen, wat zorgt voor een veilige speelomgeving. Ook is er een afgeschermd speelveld voor de peuters waar de kinderopvang gebruik van maakt. Het MFA huisvest ook een dorpshuis en het Rowolmerarchief. Er beginnen al verschillende vruchten aan onze fruitbomen te groeien, heel interessant voor de kinderen. Sinds dit jaar hebben we een combinatiegroep weten te realiseren van de groepen 1, 2 en 3. Een bewuste keuze die helemaal past binnen onze visie. Groep 2 en 3 is altijd een hele bijzondere overgangsgroep. Kinderen uit groep 2 kunnen meeliften met groep 3 en beweeglijke kinderen uit groep 3 kunnen af en toe lekker spelen met groep 2. Het is een hele fijne ontwikkeling waar we als school erg trots op zijn. De groep bestaat uit 17 kinderen. Door deze aantallen kunnen we ook kritisch kijken naar het aan te bieden onderwijs. We hebben een visie weten te ontwikkelen waarbij we letterlijk en figuurlijk de kinderen de ruimte geven om te ontwikkelen. Ik durf te stellen dat we daarmee uniek zijn in onze omgeving. De toekomst zien we positief. Projectmatig lesgeven, een gevarieerd lesaanbod bieden en straks natuurlijk heerlijk wandelen in ons ‘eigen’ bos. En zeg nou zelf, waar kan je elke pauze crossen van een bult af of glijden van de kabelbaan?’