Fameuze Paardenmarkt zorgt voor bomvolle Brink in Roden

RODEN – In alle vroegte verlieten dinsdagochtend zo’n tweehonderd paarden en pony’s hun trailer voor een plekje op de traditionele Paardenmarkt in Roden. Rond een uurtje of zeven stond de Brink bommetje vol bezoekers. Een hele happening waarbij een hoop paarden met hun nieuwe baas naar huis gingen. De markt is heel goed verlopen, maar verbeterpuntjes waren er ook, vertelt Albertus Lieffering die namens Volksvermaken al sinds jaar en dag verantwoordelijk is voor de organisatie van de Paardenmarkt. ‘Die verbeterpunten hebben te maken met de eisen van de overheid. Daar gaan we uiteraard aan werken. Verder was het een goeie markt met snelle handel. Je merkt dat het echt leeft bij mensen. Naast folklore komen mensen hier echt naar toe met de bedoeling om een paard te kopen. Om 13:00 uur was de hele Brink leeg en schoongeveegd.’