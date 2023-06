Fiësta Mexicana onder Nederlandse zon trekt jonge kijkers

‘Znorro slaat toe op Podium Nienoord’

LEEK- Speelgroep Leek kijkt terug op een mooie reeks van voorstellingen. Een groots Gronings spektakel dat zijn voetsporen weet te vinden in Mexico. El Znorro bevrijde afgelopen weekend het stadje Burrito van al het kwaad. Dat ging niet altijd even makkelijk.

De uitvoeringen vonden plaats op 23, 24 en 25 juni waarvan twee keer een middagvoorstelling. Dit trok veel jonge kijkers die genoten van de interactie met de spelers. Onder muzikale begeleiding van de broers Ronald en Erwin Jongsma waren honderden bezoekers getuige van de opbloeiende liefde tussen Don José en zijn señorita. Speciaal voor deze voorstelling waren er jeugdige spelers die zich hesen in sombrero’s en poncho’s. De humorvolle familievoorstelling viel goed in de smaak bij het publiek. Dat bewijst maar weer dat Speelgroep Leek er voor de zoveelste keer erin is geslaagd om oude mythes om te dopen in lachwekkende voorstellingen.