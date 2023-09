Finale FIM Long Tracks of Nations wordt verreden tijdens Goudenhelm Roden

‘De top van de motorwereld kreeg een besloten trainingssessie op Speed Centre Roden’

RODEN- Het is Stichting Motorsport Roden gelukt om de WK finale van het FIM Long Track of Nations naar Nederland te halen. Sterker nog, naar het Speed Centre Roden. Op 24 september wordt de finale onder de vlag van de Internationale Goudenhelm Races verreden. In team verband strijdt TeamNL tegen zes andere landen. Vorig jaar grepen ze naast de beker en won het Duitse team. Voorzitter Bert Oosterling van de Goudenhelm Races heeft goede hoop om de winst te pakken op eigen bodem.

‘In 2017 hebben we de organisatie van dit prachtige evenement ook in handen mogen krijgen. Ons doel is niet enkel het organiseren van de finale, maar ook het begeleiden van het Nederlandse team. Ieder jaar worden de beste vier rijders van ons land samengebracht. Er komt een hele andere tactiek bij kijken. Deze rijders zijn gewend om individueel tegen elkaar te strijden, nu moeten ze samenwerken.’ TeamNL bestaat dit jaar uit Europees Kampioen Romano Hummel uit Hoogkerk, huidig Nederlands Kampioen Dave Meijerink, voor het WK geplaatste Mika Meijering en meervoudige nationaal- en internationaalkampioen Jannick de Jong uit Friesland. ‘Jannick is na een pauze sinds twee jaar weer begonnen, maar heeft zoveel ervaring dat de kans groot is dat hij de teamcaptain wordt.’ Bij de FIM Long Track of Nations, strijden zeven landen tegen elkaar. Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Finland en Tsjechië. Dit doen ze drie tegen drie. ‘Er zijn vier rijders per team, dus per heat wordt gekeken welke er het meest geschikt voor zijn.’ Woensdag 6 september kreeg het team hun eerste trainingssessie. ‘De top van de motorwereld kreeg besloten trainingssessie op ons Speed Centre Roden. Er werd geoefend op tempo, want als een rijder het gas meer opengooit ten opzichte van zijn teamgenoten, krijg je verdeelde podiumplekken. Daarnaast probeerden ze de tegenstander te blokken zodat de 3e kon inhalen. Dit gingen we oefenen door gastrijders op de baan te zetten die de concurrentie gingen nabootsen.’ Oosterling heeft mooie momenten gezien, maar houdt ruimte voor verbetering. ‘Meerdere sessies waren wel beter geweest en niet één moment twee weken voor de finale. Maar de agenda’s van deze jongen zitten zo vol dat het lastig was om een datum te prikken.’ Toch is Oosterling positief. ‘We hebben ontzettend krachtige en sterke rijders. De kans is zeer groot dat we de beker behalen op Nederlandse bodem. We hebben in 2016 de titel weten te behalen in Tsjechië. Daarna hebben we domme pech gehad. Vorig jaar zijn we zelfs gediskwalificeerd door verkeerd zicht van de scheids. Hij zag een andere rijder die buiten de lijnen kwam aan voor een Nederlandse. Er werd uit gegaan van één mening en we lagen eruit. Duitsland pakte de winst.’ Onze oosterburen zijn volgens Oosterling ook de grootste concurrent. ‘Hoe ze het voor elkaar krijgen weet ik niet, maar ze weten de winst vaak te pakken. Tuurlijk, technisch goede rijders, maar niet het grootste gevaar op de baan.’ Op 24 september tijdens de Internationale Goudenhelm Races wordt de finale van het FIM Long Track of Nations gereden op het Speed Centre Roden. Oosterling is niet alleen blij als voorzitter van de organisatie, maar ook als motorliefhebber. ‘Het is fantastisch dat we dit naar Nederland hebben weten te halen na zes jaar afwezigheid. Je wil niets liever dan dat je eigen landgenoten de beker pakken. En die kans is dit jaar ontzettend groot.’ Meer informatie over de wedstrijd en tickets: www.motorsportroden.nl.