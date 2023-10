Five Stars Nienoord behalen zilver tijdens Nederlands Kampioenschap, de Hippiade

‘Als we niet de Five Stars waren geworden, zouden we niet zo’n hechte band hebben opgebouwd’

REGIO – De Five Stars van Rijvereniging Nienoord, bestaande uit Jessica Hunziker, Isabel Hunziker, Lotte van Rossum, Noël Lap en Minte Rinia, hebben de titel van reservekampioen van Nederland veroverd in de klasse M. Deze vijf getalenteerde ruiters waren eerder al bekroond tot Gronings kampioen en hebben nu ook indruk gemaakt tijdens de Hippiade in Ermelo.

‘We zijn echt goede vriendinnen van elkaar,’ vertelt Jessica Hunziker. ‘We kennen elkaar goed. Als we niet samen de Five Stars waren geworden, zouden we waarschijnlijk niet zo’n hechte band hebben opgebouwd.’ Eind april zijn de dames bij elkaar gezet om als viertal te rijden, met een vijfde ruiter om als reserve te kunnen inzetten als dat nodig mocht zijn.Noël reed op Lively Lady, Minte op Charmeur, Lotte op Tongerenhof Decennium, Isabel op Bolheim’s Simon en Jessica op Bolheim’s Eva Josephine. De Five Stars werden beoordeeld aan de hand van een percentage van 1 tot 100. Minte: ‘We hadden onze eerste oefenwedstrijd in Tolbert. Voor een eerste keer ging dat best wel goed. We haalden net boven de 60 procent. Daarna zijn we flink gaan oefenen. Opvallend was dat onze score met elke wedstrijd beter werd. Je kunt het ongeveer vergelijken met cijfers op de middelbare school. Bij 60 procent heb je een 6 en dus een voldoende. Maar natuurlijk, hoe hoger de competitie, hoe strenger de jury ook wordt. Bij het Gronings kampioenschap in juli scoorden we 68,1 procent en op het NK behaalden we ruim 69 procent.’ Een zeer knappe prestatie. Jessica vult aan: ‘Het is nog best pittig om de afstanden tussen elkaar gelijk te houden. We moesten zo synchroon mogelijk de oefeningen uitvoeren. We moesten bijvoorbeeld wijken, dan loop je zijwaarts naar de hoefslag, of tegelijk een volte maken. Dan maak je allemaal tegelijk een cirkel en dat moet er synchroon uitzien met overal dezelfde afstanden.’ Voorafgaand was er nog wel een puntje van spanning. Lotte: ‘Een dag voor het NK moesten we eindigen naast elkaar staand, beugel aan beugel. Door wat spanning tikte Simon het been van mijn pony aan, wat het nog even spannend maakte op het kampioenschap zelf. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan.’

De meiden namen het op tegen een team uit Overijssel en twee teams uit Brabant. In Brabant is de sport veel populairder dan in het Noorden, weten de jonge ruiters. ‘Het was ruim twee uur rijden naar Ermelo. We begonnen de dag door ons plan door te spreken. We waren behoorlijk zenuwachtig, maar zijn gewoon rustig onze pony’s gaan opzadelen,’ aldus Minte. De Five Stars rijden namelijk elk op een pony. Zodra ze de 18 passeren, stappen ze over op paarden. ‘De teams voor ons liepen qua tijd wat uit, daardoor kreeg je natuurlijk alleen maar meer en meer stress. We hebben een paar oefeningen gedaan met onze commandant en waren klaar voor de wedstrijd.’ Isabel: ‘Je kent zo’n proef door en door, we hebben het immers heel vaak geoefend. Zo wisten we de ontspanning terug te vinden. Na afloop waren we hartstikke tevreden. Het was een kwestie van afwachten.’ Minte: ‘De prijsuitreiking was pas om 18.30 uur. We zijn toen een poosje op de heide gaan rijden en hebben gezellig gekletst.’ En ja hoor, zilver voor de Five Stars in klasse M. ‘Je hebt verschillende klassen. B is voor beginner, L staat voor licht, M voor middel en Z is het zwaarste.’ Volgens de dames is het geheim van hun prestatie de combinatie van vertrouwen hebben in elkaar en vertrouwen hebben in je pony. Jessica: ‘Met je pony bouw je echt een band op. Het gaat nooit precies hetzelfde als die keer daarvoor. We zijn met z’n vijven veel bij elkaar en trainen meestal één keer in de week. Het is erg belangrijk dat je blijft communiceren met elkaar en we coachen elkaar ook goed. We reden dan ook in dezelfde volgorde als bij het Gronings kampioenschap. Zelf was ik de achterste, dat is een moeilijke maar hele leuke positie. Noël was de voorste, zij bepaalde het tempo.’ De Five Stars van Nienoord stonden onder leiding van Saskia Gestel en Barbara Postema. Lotte: ‘Ze zijn allebei hele leuke mensen. We kletsen best wel veel, en zij weten ons goed te coachen, zonder dat het ten koste gaat van de gezelligheid.’