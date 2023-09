Fokko Rijkens geniet ook naam en faam in Duitsland

RODERWOLDE/KALKAR – Afgelopen zaterdagmiddag vond de opening plaats van de uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse amateurschilders “Menschenfrieden”. 5 mei dit jaar opende Burgemeester Marco Out in een overvolle zaal de tentoonstelling in Kunstplaza in Assen. Zaterdag opende bürgemeisterin Dr. Britta Schulz van de stad Kalkar de tentoonstelling in Duitsland met een bijzonder en gedreven openingswoord. De zes Nederlandse deelnemers zijn allemaal cursisten van de Roderwolder schilder Fokko Rijkens onder andere uit Leek en Roden. Bezoekers en kopers waren erg enthousiast over de kunstwerken van hoog niveau. Studio 20.21 was afgeladen vol. Zelfs buiten stonden mensen op het prachtige oude plein van Kalkar. De tentoonstelling heeft al 2 regionale kranten gehaald waarin onder andere Bettina Schröter wordt geïnterviewd, Bettina is een oud-cursist van Rijkens aan Internationale Dresdner Sommer Akademie waarmee hij deze Austauch heeft georganiseerd. De uitwisseling is mede mogelijk gemaakt door Interreg, een Europese instantie die uitwisseling tussen beide landen stimuleert.