Foppe Bergsma, voorzitter Hengelsportvereniging Veenhuizen

‘Al tientallen jaren ben ik verbonden met de Hengelsportvereniging Veenhuizen (HSV Veenhuizen). Ik bekleedde lange tijd een bestuursfunctie, maar kon dit door mijn werk als internationaal chauffeur niet meer combineren. Jaren later kwam ik te werken als buschauffeur en kwam er weer ruimte voor een nieuwe functie. Vorig jaar viel ik in als voorzitter-interim en in maart van dit jaar werd ik door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. Onze vorige voorzitter deed het al ruim dertig jaar en vond dat het tijd werd voor wat anders. We kregen als vereniging wel wat voor de kiezen. Al jaren worden de vele visplekken die Veenhuizen te bieden heeft, slecht onderhouden. Vele, eens mooie, plekken zijn vol gegroeid en dichtgeslibd. De justitie is verantwoordelijk voor het onderhoud, aangezien Veenhuizen een gevangeniswezen is. Haar eigen grachten van de verschillende complexen zijn keurig uitgebaggerd en gesnoeid, maar de plekken waar menig lid graag vist zijn er niet heel goed aan toe. We zijn in gesprek om dit te kunnen veranderen. Onze ambitie is ook om Veenhuizen weer visbaar te krijgen. We hebben een geweldig visbestand en zelfs karpers van over de twintig kilo zwemmen hier rond. We kunnen alleen zelf niet genieten, omdat er weinig ruimte is voor vrije viswateren. Bij de nieuwbouw wordt een vijver aangelegd dat door HSV Groningen-Drenthe wordt ingericht als visvijver. Dit is tot stand gekomen door subsidies van de gemeente. Hier zijn we erg dankbaar voor. Het wordt een visplek voor jong en oud. Het zou enorm jammer zijn als we niet meer mooie plekken kunnen realiseren. Volgend jaar vieren we ons 100-jarig bestaan en zijn hiermee een van de oudste verenigingen van Veenhuizen. Zoiets moet blijven bestaan. Het begon ooit door de ambtenaren die in de vele statige woningen woonden van Veenhuizen. Zij vonden dat het tijd werd voor een visvereniging, onder andere om de hoeveelheid te kunnen beperken en het stropen te blijven behouden. In 1924 werd officieel de vereniging opgericht. Vissen blijft een enorm grote hobby van mij. Al drie keer ben ik in teamverband Fries kampioen geworden en met mijn visvrienden uit dit team gaan we in september meedoen aan het NK vissen in Hellevoetsluis. Dit keer individueel. Ik hoop toch op een goede plek. Het water daar ken ik goed. We hebben er verschillende keren gevist. Het zou toch mooi zijn om de eerste plaats binnen te hengelen en er niet naast te vissen.’