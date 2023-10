Friese liefde daalt neer in Nietap: Echtpaar De Vries – Blaauw 60 jaar getrouwd

NIETAP – Vorige week woensdag 27 september vierden Marten en Epie de Vries – Blaauw hun 60-jarig huwelijk. De twee ontmoeten elkaar tijdens een dansavond in Jubbega. Later woonde het stel in Sneek, waar de twee zonen werden geboren. In 1967 verhuisden ze naar Leek, waar meneer De Vries directeur werd van de Rabobank. Hij was samen met zijn vrouw een veel geziene inwoner van Leek. Hij werd onder andere voorzitter van het Rode Kruis en penningmeester van VV Leek. In de jaren 90 ging hij met pensioen en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw De Vries – Blaauw werkt in de verpleging en maakt in haar vrije tijd graag schilderen. Sinds een jaar woont het stel in Nietap. Afgelopen weekend werden ze getrakteerd op een weekendje Leeuwarden waar een fotograaf de complete familie op foto zette.