Gemeentesecretaris Sebastiaan Ruddijs: ‘scherpere keuzes’

Op 1 september is Sebastiaan Ruddijs aan de slag gegaan als gemeente secretaris van de gemeente Noordenveld. Zijn eerste ervaringen binnen het raadshuis zijn heel positief, zegt de nieuwe algemeen directeur. ‘De sfeer is gemoedelijk en open, ik ben heel warm ontvangen. Er komt veel op ons af. De krapte op de arbeidsmarkt is een probleem. Dat zie je hier en ook bij andere gemeenten. Ik zie een ontzettend loyaal college. Maar ‘ja’ kan alleen niet altijd. Soms moeten er scherpere keuzes gemaakt worden. Het is belangrijk om een reëel beeld te schetsen: wat kunnen we leveren? Dat heeft niet altijd met financiën te maken. De mensen om het uit te voeren moeten er ook zijn. Dat heeft met verwachtingsmanagement te maken. We moeten bekijken hoe we onze dienstverlening zo faciliteren zodat de burger er zoveel mogelijk profijt van heeft.’ Ruddijs heeft ervaring als gemeente secretaris. Van augustus 2019 tot medio juni van dit jaar was hij algemeen directeur bij de gemeente Zwarteland in de provincie Overijssel. Ruddijs heeft voor verschillende gemeenten in Noord-Nederland gewerkt, in zowel het ruimtelijke als het sociale domein. Hij begon zijn carrière als adviseur Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën.