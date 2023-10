Geslaagd feestje 100-jarige kerkgemeenschap

RODERESCH – Met een leuke kindermiddag en een reünie voor de ouderen begon afgelopen zaterdagmiddag het feestje dat gevierd werd door de Evangelische Gemeente Roderesch – Haulerwijk Eben Haëzer in Roderesch. Namens de gemeente mocht wethouder Robert Meijer mede de openingshandelingen verrichten voor het feestelijke weekend. Samen met een viertal kinderen, voorganger Fedor Christiaanse en de als verrassingsactie aanwezige Zr. Michielsen werd een fotolint doorgeknipt.

‘Niet verwonderlijk dat we het op deze wijze van start gaan,’ vertelde Fedor Christiaanse. ‘Zr. Michielsen was de persoon die 100 jaar geleden hier een kinderschool begon die later uitgroeide tot deze bloeiende kerkgemeenschap. Altijd in het zwart gekleed, klein van stuk, maar met een groots karakter heeft zij hier in dit dorp haar voetstappen achtergelaten. Al fietsend nam zij vele foto’s van de omgeving en haar inwoners.’

Robert Meijer gaf de vele aanwezigen op het voorplein mee om er vooral een leuk en gezellig feest van te maken. ‘Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn, geniet van elkaar en maak er een mooi weekend van.’

Dat er met een kindermiddag werd afgetrapt was niet verwonderlijk. ‘Kinderen hebben altijd een speciaal plekje in onze kerkgemeenschap,’ zegt Fedor Christiaanse. ‘Dat zie je terug in onze geschiedenis. Dat gaat 100 jaar terug naar de tijd van Zr. Michielsen. We organiseren veel activiteiten voor hen.’ Op zaterdagmiddag was er een stormbaan, waren er poffertjes en ijsco’s en kon er worden geschminkt. In het kerkgebouw was er een foto-expositie en waren er persoonlijke verhalen te horen van oudere kerkgangers. Iets dat zeer gewaardeerd werd. Op zondag waren er afsluitend nog een tweetal feestelijke diensten. Al met al kijkt de organisatie terugop een bijzonder geslaagd weekend.