Geslaagd schoolkorfbaltoernooi KV Sparta

ZEVENHUIZEN – Vrijdag 22 september werd in Zevenhuizen weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden van KV Sparta op de velden nabij de plaatselijke MFC. Er deden maar liefst 130 kinderen mee van de scholen KC De Zevenster, CBS Van Panhuys, IKC De Steltloper en ‘t Sterrenpad. Er werd enthousiast en fanatiek door de jeugd gestreden met daarbij een beetje regen maar ook veel zonneschijn. In een gezellige sfeer werden er 48 wedstrijden gespeeld over de hele middag werden er maar liefst 111(!) doelpunten gemaakt. Dit jaar hadden was er als extra voor groep 3/4 een groepsspel met alle teams door elkaar, een groot succes! De eerste prijs ging bij groep 3/4 naar ‘t Sterrenpad 1, bij groep 5/6 naar ‘t Sterrenpad 3 en bij groep 7/8 naar KC De Zevenster 5. Alle kinderen kregen een Sparta-vaantje als herinnering en de eerste drie van elke poule mochten een mooie beker ontvangen! KV Sparta bedankt alle kinderen, scholen en begeleiders voor een zeer geslaagde middag. En Lijkt korfballen je nu heel leuk, dan ben je bent van harte welkom om een paar keer gratis mee te trainen.