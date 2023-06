Gezellige zomermarkt op tweede zomerdag bij De Noorderkroon trekt jong en oud

RODEN- Om 14:00 ontwaakten vele bewoners van de Noorderkroon op donderdag 22 juni uit een schoonheidsslaap. Op de markt die gehouden werd op het terrein van het woonzorgcentrum konden ze daarna genieten van lekker eten en handgemaakte producten uit de omgeving.

Er werd popcorn gekocht, harinkjes gegeten en prijzen uitgedeeld. Een groot rad in het midden van de markt liet de winnende getallen zien. Jong en oud was aanwezig. Tassen vol met vetplantjes, servies en poppenhuismeubeltjes van sigarendozen gingen mee naar huis. Op het pleintje voor het gebouw verzamelden bewoners, familie en buurtgenoten zich om de laatste nieuwtjes door te nemen. De zon was aanwezig, maar door een fris briesje goed te doen. De vrijwilligers spreken van een zeer geslaagde dag.