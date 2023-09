Gondelvaart Jonkersvaart zet vakantie op het water

Wat: Gondelvaart Jonkersvaart

Wanneer: zaterdag 2 september

Hoe laat: 20:30 uur

Info: www.jonkersvaart.com.

JONKERSVAART – Wie Jonkersvaart zegt, zegt Gondelvaart. Ook dit jaar zal Jonkersvaart weer in het teken staan van deze prachtige vaart, waarbij het gehele dorp betrokken wordt. Zo maakt het dorpje zich op voor de 46ste editie, waar natuurlijk al wekenlang naar uitgekeken wordt. Jonkersvaart is prachtig versierd en de inwoners hebben er zin in. Kortom: laat de Gondelvaart maar beginnen!

Dit jaar is het thema vakantie. De Vereniging voor Dorpsbelangen ‘Eendracht Maakt Macht’ (EMM) Jonkersvaart zit achter de organisatie en is een actieve vereniging. Deze is opgericht in 1897, met als doel opkomen voor de belangen van de inwoners van Jonkersvaart. ‘EMM’ organiseert verschillende activiteiten. Onder andere een dwaaltocht, een gondelbouwersavond, paaseieren zoeken, een fietstocht, een schoonmaakmiddag, beachvolleybal, viswedstrijd, spelletjesmiddag en natuurlijk ook de jaarlijkse feestweek met als knallende start de bekende Gondelvaart. De Gondelvaart is zo’n begrip, dat er in december 2016 zelfs een boek over uitgebracht werd.

Met tien gondels en een muziekboot, valt er weer genoeg te genieten. De verschillende bouwgroepen zijn uiteraard al druk bezig. Ook de organisatie heeft het er maar druk mee. Rien Stuut is voorzitter van EMM en is razend enthousiast. ‘Zeker in de laatste weken voor de Gondelvaart is het een drukte van belang. Dat de Gondelvaart een hoogtepunt is, mag wel duidelijk zijn. Dat merk je op de dag zelf in Jonkersvaart natuurlijk ook. Dan staan alle bruggen open en zijn deze sfeervol verlicht. Een prachtig gezicht, zo zal menigeen die de Gondelvaart al eens bezocht beamen. Spannend is het op- en afbouwen van de gondels die zodoende onder de bruggen door passen. Het publiek kan verschillende vakanties ontdekken. Van de Waddeneilanden tot kamperen bij de boer. Ook Egypte en Lapland komen langs. Kortom: een reis rond de wereld. Parkeergelegenheid is er genoeg, zowel voor de auto als de fiets. Bij de verschillende ingangsposten kan entree worden betaald. De prijzen zijn laag, zodat het voor iedereen een familiefeest kan zijn.’

De komende editie zal worden opgeleukt met onder andere een optreden van Muziekvereniging Amicitia uit Nuis-Niebert. Tijdens de vaart zullen er veel activiteiten langs de route plaatsvinden. Verscheidene kraampjes zullen er staan en er is een draaimolen. Ook is er voor de kinderen voldoende animatie geregeld. Na afloop wordt er nageborreld in de feestschuur.

Het festijn begint zaterdag om 20:30 uur. Langs de kans zijn er vele activiteiten op de wal. Volwassenen betalen 3 euro en kinderen tot en met 12 jaar 1,50 euro. Na afloop is er een prijsuitreiking met livemuziek in ‘De Schuur’. Harjan Toutenhoofd, DJ Edje en DJ René Kaassouffle zullen de schuur op zijn kop zetten.

Feestweek

Hoewel 2 september de start van de feestweek is. Zo vindt er op 1 september al een tuinkeuring plaats. De buren en wijkgenoten hebben weer hun best gedaan om de tuinen aan te kleden. Op zondag wordt de Grand Prix van Italië in het dorpshuis vertoond. Wie niet fan is, kan ook langskomen. Gezellig wordt het zeker. Op dinsdag 5 september is er een gezellige muzikale middag voor inwoners en oud-inwoners van Jonkersvaart met aansluitend een buffet na. De woensdag staat in teken van een QR-puzzeltocht. Een escaperoom in de openlucht. Donderdag is de bekende trekker behendigheidswedstrijd op het weiland van familie De Groot, naast de Zandwijk. Opgeven kan aan de baan vanaf 19:00 uur. Inleg is 5 euro. De jeugd mag strijden op traptrekkers en skelters. Vrijdag 8 september is er voor de kinderen een knutselmiddag. In de avond kan er gekaart, gesjoeld en gedart worden in het dorpshuis. Zaterdag 9 september is de afsluiter van de week. In de middag is er een motortoertocht. De avond wordt afgesloten met ‘De Alleskunner,’ een versie van het beroemde programma. DJ René Kaassouffle zal tot in de late uurtje muziek draaien.

Vrijwilligers

Geen evenement zonder vrijwilligers. Datzelfde geldt voor de Gondelvaart. Eén voordeel: Jonkersvaart is een hecht dorp. Vandaar dat de organisatie ook dit jaar kan buigen op vele handen, die geheel belangeloos verscheidene werkzaamheden zullen uitvoeren.

Bekijk het volledige programma op de facebookpagina van Eendracht Maakt Macht.