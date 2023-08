Grillen en chillen op de allereerste Buurtcamping

‘Meerwaarde voor de buurt en een prachtig voorbeeld van integratie’

RODEN – Vrijdag opende Welzijn in Noordenveld-directeur Mathijs Euwema de allereerste Buurtcamping bij de Dobbe in Roden. De camping was met ruim twintig tenten volledig volgeboekt. Het kampeerweekend stond volledig in het teken van ontmoeten, verhalen delen, samen eten, samen spelen en lekker relaxen. Een initiatief van WiN en gesteund door de Kampeerhal en de bevlogen vrijwilligers van de Dobbe. Een ding is zeker: dit smaakt nu al naar meer, zegt de Noordenvelder cultuurcoach Sascha Kraan die zelf ook met een tentje op de camping bivakkeerde.

Nieuwe Noordenvelders, buurtbewoners en andere Roners scharrelen door elkaar op het campingterrein bij het activiteitencentrum. Ook vluchtelingen van de vluchtelingenopvang in Alteveer zijn aangeschoven voor een gezellige ontmoeting. Een mooier voorbeeld van integratie is er niet. Richard Kremer van de Kampeerhal wordt blij van dit soort initiatieven. ‘Veel mensen leven langs elkaar heen, weten niet eens wie hun eigen buurman is. Op de camping ga je in gesprek met elkaar. Goed voor de sociale cohesie. Ik ben blij dat het gelukt is. Dat was nog best even spannend. Je kunt nog zulke mooie plannen hebben, maar het valt en staat met de mensen die het dragen. Zijn die er niet, wordt het niks. Mary (Dijkstra, red.) heeft met al haar bevlogenheid ontzettend veel gedaan om de buurtcamping voor elkaar te krijgen. Zij is de motor die iedereen erbij trekt. Een echte verbinder.’ De Kampeerhal heeft een aantal ingerichte tenten op het terrein neergezet voor mensen die zelf geen tent bezitten. Ook deze zitten allemaal vol.

Als het aan cultuurcoach Sascha Kraan ligt, wordt de Buurtcamping een jaarlijks terugkerend evenement. ‘Nu in kleine vorm, maar mogelijk kunnen we het de volgende keer nog wat uitbreiden. Met muziek bijvoorbeeld. Terwijl je hier rondloopt, doe je ook allerlei ideeën op. Dit is een meerwaarde voor de buurt en een prachtig voorbeeld van integratie.’

‘Schoonheidsfoutjes’

Een lange sliert kampeerders staat voor de tafels waar de hapjes zich bevinden. Eten uit allerlei culturen. Potluck gerechten. Iedereen brengt iets te eten mee dat vervolgens gedeeld wordt met alle campinggasten. Eeuwema doet zich te goed aan lekkere couscous, spinazie in bladerdeeg en wat andere oosters uitziende lekkernijen. Mary staat achter de bar sapjes te tappen. Ze kijkt naar de enorme rij mensen. ‘Kijk nou, dit is waar je het voor doet’, zegt de aanjaagster van de buurtcamping. ‘Al hebben we wel wat schoonheidsfoutjes ontdekt. De doelgroep (de minima, red.) die ik voor ogen had kampeert niet. Zij waren juist heel terughoudend. En we zijn wat te laat begonnen met de PR. Dat moet volgend jaar anders. Ook moeten we nadenken over plan B. Dat was niet voldoende uitgewerkt.’ Mary doelt op een alternatief plan in het geval van slecht weer. ‘Daar moeten we iets op verzinnen. Dat we uit kunnen wijken naar binnen.’ Mary is zeer te spreken over de leerlingen van praktijkschool de Esborg. Die kwamen haar zelfs in de vakantie nog een handje helpen. ‘Dat is Jelmer. Hij liep iedere donderdag stage bij de Dobbe. Hij is echt een beheerder in spé. Kijk nou hoe goed hij het doet’, glundert ze trots.

Buiten staat wethouder Kirsten Ipema een praatje te maken met sportcoach en medeorganisator Marten Vogt en Spelweekgoeroe Ronald Uilenberg. Ze is enthousiast over het initiatief. ‘Een leuke sfeer. Gezellig en ongedwongen. Precies zoals het moet zijn.’ Het initiatief voor de buurtcamping lag bij Welzijn in Noordenveld. Vogt bracht samen met collega-sportcoach Wouter Meertens verschillende partijen bij elkaar. ‘Samen met de Kampeerhal en vrijwilligers van de Dobbe hebben we gekeken hoe we dit op konden tuigen. Er is een heel draaiboek gemaakt. Dat heeft geresulteerd in een vol programma.’ Vrijdagavond hebben alle gasten samen pizza’s gebakken in pizza-oventjes die Richard Kremer had geregeld. Zaterdag was er van alles te doen op het Nijlandspark. De enorme stormbaan was ook in trek bij kinderen uit de buurt. ’s Avonds werd de barbecue in de fik gestoken. De worsten en burgers vonden gretig aftrek bij een gezellig kampvuurtje. Veel mooier kon het niet. Op naar een tweede editie!