Gudde en Lukkien: wees alsjeblieft heel zuinig op deze jongen

Door: Johan Kamphuis



Het is 23 oktober 2022. Locatie Euroborg Groningen. PSV is de tegenstander en de favoriet tegen een slecht draaiend FC Groningen. Toch stuurt de Trots van het Noorden PSV met een draai om de oren naar Eindhoven. Twee jongelingen nemen de ploeg bij de hand. Inval-doelman Jan de Boer en een middenvelder. De middenvelder valt op door zijn flegmatieke manier van spelen. Alsof de druk allemaal zo van zijn schouders glijdt. Probeert iedere bal naar voren te spelen. Haalt ballen bij de verdedigers op en speelt als een spelmaker die dat al jaren doet. Een verademing op het Groningse middenveld.

Met zijn creativiteit en branieachtige manier van spelen steelt hij in één klap de harten van de Groningen-supporters. Eindelijk weer eens een speler die speelt zoals het publiek dat graag ziet: met lef, brutaal en ook nog hard werkend. Hij krijgt dan ook een staande ovatie wanneer hij diep in de tweede helft gewisseld wordt.

FC Groningen wil snel de weg terug naar de Eredivisie inslaan. Een simpele blik naar het verleden leert dat succes vrijwel altijd gepaard gaat met jongens die vanuit hun hart op een creatieve manier voetballen. Eens iets onverwachts doen. Een schitterende dieptepass, een mooie solo, een steekpass op de millimeter nauwkeurig. Een mooi of juist lelijk doelpunt. Wat deze jongens van andere spelers onderscheidt: ze voetballen vanuit hun intuïtie. Dat maakt ze anders. Geliefd en belangrijk. Djurovski, Berg, Suarez, Drent, Huistra, Robben, Eijkelkamp, de Koemannen en Nevland en er zijn nog veel meer spelers te noemen. Allemaal mannen die een cruciale rol speelden in de successen van FC Groningen. Allemaal creatievelingen.

Clubliefde bestaat nog. Dat bewees deze jongen voorbije zomer. Hij koos, ondanks allerlei buitenlandse belangstelling voor de club met de groen/witte kleuren. De club waar hij van houdt. Er zal ongetwijfeld ooit een moment komen dat er een aanbieding komt waar hij geen ‘nee’ tegen gaat zeggen. Dat zal een grote club zijn. Misschien wel uit het land van zijn roots, Italië. Tot 2026 staat hij nog onder contract bij de favoriet voor het kampioenschap uit de Eerste Divisie. Waar de technische leiding tot voor kort met Suslov veel fouten heeft gemaakt in het wegsturen van spelers die nooit hadden mogen vertrekken, heeft Gudde dit goed gedaan. Hij is nog één van de spaarzame en zeldzame creatieve geesten in deze selectie met een groen/wit hart die uit de eigen opleiding komt. Die alles voor zijn ‘clubje’ over heeft. Nog één man die FC Groningen recht vanuit zijn (voetbal) hart de weg naar de Eredivisie kan wijzen. Dus Gudde en Lukkien: wees alsjeblieft heel zuinig op Luciano Valente.