Handjeklap en florerende handel op Norger paardenmarkt

NORG – De Norger paardenmarkt is terug. En hoe. Bereikte de markt in 2017 met een stuk of tien paarden een dieptepunt, werden er afgelopen zaterdag in alle vroegte maar liefst 260 paarden en pony’s op de Norger Brink gestald. De echte handel en handjeklap begon al om 6 uur. De paardenmarkt in Norg is al een eeuwenoude traditie. Rond 1850 beleefde de markt met de aanvoer van duizendenpaarden haar hoogtijjaren. De doorstart in 2018 was de redding voor de markt. Zoals vroeger zal het niet meer worden, maar zoal het er zaterdag aan toe ging, stemde handelaren, bezoekers en de caféhouders zeer tevreden. Om de handelaren tegemoet te komen hoefden ze geen geld te betalen voor een plekkie, maar kregen ze juist geld toe: een tientje per paard en vijf euro voor een pony. Tegen het begin van de middag was de markt afgelopen en werd de boel weer keurig schoongeveegd. Ze weten hoe het heurt in Norg.