Harm Holman nummer 20 partij Omtzigt

‘Wat me precies te wachten staat, weet ik niet, we gaan het beleven’

RODEN – Waar de meeste mensen op zijn leeftijd het een beetje rustiger aan doen, doet Harm Holman (66) er juist een tandje bij. Een forse stap zeg maar gerust. Holman, die 12 jaar voor het CDA in het Drents parlement zat en ruim 8 jaar voor dezelfde partij in de Noordenvelder gemeenteraad, is gevraagd als kandidaat kamerlid en staat nummer 20 op de lijst van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contact (NSC). Als we de peilingen mogen geloven lijkt het erop dat NSC met 25 zetels één van de grootse partijen van Nederland wordt. En dat betekent dat het Haagse pluche lonkt voor de Roner oud-politicus en boer in ruste.

Een opmerkelijke stap in zijn leven. Nog niet zo lang geleden nam hij wat gas terug in de politiek, verkocht zijn boerenbedrijf en kocht een monumentale woning aan de historische Brink in Roden waar hij samen met zijn vrouw Nettie geniet van iets meer vrije tijd. Een maand geleden had hij er niet aan durven denken. Nieuwgierigheid naar het gedachtegoed van Pieter Omtzigt maakte dat Harm Holman erover ging lezen. Nu een maand geleden dus. Onvrede over het huidige landsbestuur speelde een rol. De puinhoop van Rutte IV. Van het een kwam het ander. ‘Als ik om me heen kijk, merk ik dat het vertrouwen in de politiek weg is. Dat was bij mij ook zo’, begint Holman. ‘Ik vind dat Rutte het drie kabinetten redelijk verdienstelijk heeft gedaan. Maar Rutte IV had er niet moeten komen. Het vertrouwen heeft door de toeslagenaffaire, het gasdossier, de immigratiemalaise, het stikstofgebeuren en de behandeling van de boeren een beste deuk opgelopen. Hoe kun je er zó niet zijn voor de mensen in Nederland? Hoe kun je zo gevangen zitten in je eigen bubbel dat je niet weet wat er in Nederland gebeurt? Toen ik op de site van Omtzigt over zijn gedachtegoed las, werd ik enthousiast. Misschien kan ik helpen op de achtergrond, met het schrijven van het verkiezingsprogramma, was mijn gedachte. Er waren twee keuzes: aanmelden als vrijwilliger of aanmelden als Kamerlid. Ik besloot voor het tweede en stuurde een kort briefje met mijn cv. Er waren 2400 reacties. Voor elke plek waren 50 kandidaten beschikbaar. De kans dat ik gekozen zou worden is klein, hield ik mezelf voor. En mocht het wel zo zijn, zien we wel verder.’

Natuur, landbouw en stikstof

Na vier selectieronden en gesprekken met Omtzigt en het partijbestuur werd Holman een plek op de lijst aangeboden vanwege zin deskundigheid op het gebied van natuur, landbouw en stikstof. Plaats nummer 20 op de kieslijst. ‘Ik had twee aarzelingen: waar begin je aan, welke consequenties heeft dat voor Nettie en mij? En die zijn best groot. Je gaat meer dan een fulltimebaan aan waarbij het heen en weer pendelen wordt tussen Roden, Den Haag en Amsterdam, waar twee van onze kinderen wonen. Nettie gunt het mij. ‘Dit kun je’, zei ze. Mijn dochter zei het twee jaar geleden al eens tegen me: je moet jouw kennis en bestuurlijke ervaring gebruiken voor de samenleving. Dit past daar goed in, maar het heeft een omvang waarvan ik nooit had gedacht dat het op mijn pad zou komen. Zoals de peilingen er nu voor staan is de kans dat ik in de Kamer kom groot.’ Woont de toekomstige minister van Landbouw in Roden? Lachend: ‘Nee. Dat heb ik mijn vrouw moeten beloven. Dan heb je geen leven. Als ik vijftig was geweest had ik er misschien anders over gedacht. Dat moet je nu niet meer willen.’

De tweede aarzeling had alles maken met de nieuwe partij. Holman is CDA’er in hart en nieren. ‘De ideologie van Omtzigt spreekt mij aan, net als zijn visie op politiek en de samenleving. Ik denk dat hij de noodzakelijke en gewenste verandering kan organiseren in dit land. Het CDA maakt wel een goede beweging, maar is te laat. Het gaat geen grote partij meer worden. Ik heb kennis kunnen maken met de 43 andere kandidaten en ik was onder de indruk. Ik denk dat er geen partij is die zoveel kwaliteit op de lijst heeft. Op alle onderwerpen zit een vakspecialist: zorg, justitie, ouderen, jeugd, immigratie, financiën, de digitale wereld, allemaal gekwalificeerde mensen. Er is erg gekeken naar de regio, er staan bijna geen mensen uit het Haagse op de lijst.’ Holman is één van de vier kandidaten uit het Noorden. Wat meespeelde voor de keuze van de Rodenaar is dat hij uit Drenthe komt, veel politieke en bestuurlijke ervaring heeft, een eigen boerenbedrijf heeft gehad en veel kennis heeft op het gebied van natuur, landbouw en stikstof, één van de grootst spelende maatschappelijke thema’s in dit land. ‘Binnen drie weken was alles geregeld. Op zeer zorgvuldige wijze. Er is nadrukkelijk gescreend op stabiele en betrouwbare personen. Mensen die niet na één akkefietje opstappen.’

‘Het is Den Haag over u en niet met u’

Het gebrek aan vertrouwen en draagvlak noemt Holman het kernprobleem in Nederland. ‘Van participatie is geen sprake. Het is Den Haag over u en niet met u.’ Het beleid van NSC is gebaseerd op drie speerpunten, vervolgt Holman. ‘Bestaanszekerheid in de breedste zin van het woord. Oog hebben voor de mensen. Er zijn zoveel mensen in verdriet en ellende gestort door hoe de overheid is bezig geweest. Politiek is de waan van de dag, wat ontbreekt is goed bestuur en visie. Komen we meteen op het tweede speerpunt: goed bestuur.’ Holman weet dat er heel wat harde noten gekraakt moeten worden. Hij lepelt er een paar op. ‘Hoe gaan we om met het immigratieprobleem? Hoe kan het dat het bij de belastingdienst na 8 jaar nog steeds één groot drama is? Hoe kan het dat het dat er zo’n groot tekort aan woningen is en de politiek er geen antwoord op heeft? Hoe kan het dat je Nederland vol ligt met zonnepanelen en vervolgens tot de conclusie komt dat je de stroom niet kwijt kunt op het net?’ Holman komt bij het derde punt: oog voor de regio. ‘En investeer daar ook in. Het is tenenkrommend hoe Kamp zich presenteerde bij de enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. Hij ziet die mensen nog steeds als fraudeur die hard gestraft moeten worden. Hoe sociaal-lomp kun je zijn? Wat we nodig hebben om uit deze crisis te komen zijn politici die landsbelang belangrijker vinden dan partijbelang. Mensen met gezag en statuur die dit land kunnen leiden. We moeten ophouden met een zo links of rechts mogelijke regering te willen hebben.’

Holman is zich bewust van de cruciale omslag in zijn leven. ‘Ik moet me handhaven in een slangenkuil, want dat is wat politiek Den Haag is. Ik zal een hoop over me heen krijgen.’ Holman is zich bewust van mogelijke haatmail of dreigbrieven aan zijn adres. ‘Het weerhoudt me in ieder geval niet. Wat me precies te wachten staat, weet ik niet. We gaan het beleven. Zeker, ik weet dat ik meer dan een volledige baan aan ga. Maar als je dit niet doet, je deze kans krijgt en hem niet neemt, heb je nooit meer recht van spreken. Als je dan iets vindt op een verjaardag krijg je: waarom heb je het zelf niet gedaan? Maar, het moet allemaal nog hè. Er is altijd een risico dat het anders loopt. Dat is politiek.’ De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november 2023.