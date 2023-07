Hendrik Oostra Secretaris en penningmeester Biljartvereniging De Dobbe

‘Op mijn 70e kwam ik terecht bij deze prachtige biljartvereniging. Ik had nog geen wedstrijd gespeeld en werd secretaris van de club. Dat was in 2018. Het ledenaantal haakte op zo’n 10 leden. Er moest iets gebeuren. Ik ging met flyers rond langs tehuizen en struinde woonwijken af. Dat leverde boven verwachting een geweldig aantal leden op. Nu hebben we vijf groepen van ieder achter personen. Vijf dagen in de week, op een middag of avond wordt er geoefend. Dit doen wij in de kelder van Onder de Linden. De naam De Dobbe stamt af van waar het allemaal begon. Een paar jaar terug hebben we onze club laten vastleggen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor hebben we meer zeggenschap en kunnen aanspraak maken op leuke initiatieven. Het geeft ons meer kracht. Biljart is een sport dat zowel mentaal als fysiek goed voor je is. Je hebt stille handen nodig en veel concentratie. Het houdt ons jong. Ons oudste lid is 94 jaar. Inmiddels woont meneer in De Hullen, maar doet nog fanatiek mee. Hij heeft zelfs jarenlang lesgegeven aan de nieuwkomers. Ik heb het biljarten in mijn jeugd veel beoefent. Voor het stappen gingen we vaak een partijtje spelen. Toen ik eenmaal een eigen bedrijfje begon ben ik het niet meer gaan doen. Ik had mijzelf altijd belooft dat als ik niet meer kon voetballen of schaatsen, ik het biljarten weer zal oppakken. Het was best wennen. Na al die jaren weer een keu in de hand. Ik kocht een kleine biljarttafel die bij ons in de bijkeuken staat. Daar oefen ik zoveel mogelijk technieken. Af en toe komt een lid van onze vereniging langs om te oefenen. Dat is ook wel nodig. Iedereen wordt steeds beter en je moet het wel kunnen bijbenen. Vroeger dronken we vele glazen bier tussen het biljarten door. Nu blijft het vaak beperkt tot een kop koffie of borreltje. We hebben wel de focus nodig. In mei hadden we de finale van ons jaarlijkse kampioenschap. Piet Beintema wist de meeste punten te pakken. Van september tot april loopt ons seizoen, daarna hebben we een zomerstop. De fanatiekelingen spelen buiten de club om in deze periode vele uurtjes in de kelder van het café. In de toekomst hopen we meer jeugd aan te trekken. Een jeugdteam met leeftijdsgenoten zou bijvoorbeeld heel geschikt zijn.’