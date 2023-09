Het grootste feest is…

RODEN – Het grote aftellen is begonnen. Nog 3 nachtjes slapen en dan barst het feest los in Roden. Vrijdag om 16:00 uur gaat de Jaarbeurs open, zaterdag rijdt de fameuze Rodermarktparade door het dorp, dinsdag is Roden het decor van de waren- en paardenmarkt en woensdag kan er weer op los gegokt worden bij de totalisator op de kortebaandraverijen. Tot en met volgende week woensdag is Roden één groot feesttoneel met topartiesten en natuurlijk de kermis. Er moet nog heel wat werk verzet worden op het evenemententerrein, maar het gaat hoe dan ook goed komen, weet opperhoofd Roel Piek.