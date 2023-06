‘Het plan was kleinschalig, dat is mislukt. We zitten op zo’n 50 kramen’

Roderwolde maakt zich op voor allereerste Molenfair

RODERWOLDE – In Roderwolde weten ze wel hoe je iets moet organiseren. Iets goed organiseren wel te verstaan. Neem de Rowolmer Fair, de Rowolmer Rondrit, de Zomermarkt, het Openluchtspel, stuk voor stuk succesnummers. Festiviteiten die honderden bezoekers trekken. De Rowolmer Fair heeft helaas door de coronaperikelen het loodje gelegd. Maar niet getreurd. Het draaiboek van populaire fair vormt de basis voor de allereerste Molenfair die gehouden wordt op zondag 18 juni.

We misten de markten, begint Tea de Rink, mede-initiatiefnemer van de Molenfair. ‘Regelmatig kregen we de vraag: wanneer komt er weer een fair? We missen de reuring in het dorp. Stichting de Meulkaomer organiseerde één keer per jaar de zomermarkt op het molenterrein. Die stichting is opgehouden te bestaan. De Rowolmer Fair werd altijd georganiseerd op het terrein van het dorpshuis. Daar is door de coronaperiode een beetje de klad in gekomen. Toen hebben een aantal mensen van de Meulkaomer en het dorpshuis de koppen bij elkaar gestoken. Zo is het idee voor de Molenfair ontstaan.’

Een kleinschalige fair was het plan. ‘Dat is mislukt’, lacht De Rink. ‘We zitten inmiddels al op 50 kramen en verschillende foodtrucks waar onder andere hamburgers, saté, poffertjes en pokebowl te koop zijn.’ Op het grasveld voor de molen staan kramen en ook het veld aan de overkant van de weg wordt benut. ‘Dat veld is voor de grotere kramen. Het aanbod is heel divers: lifestylespullen, kleding, sieraden, woonaccessoires, vaste planten, tuinaccessoires en streekproducten. Voor de kinderen is er een knutselkraam en zo kunnen vogelhuisjes schilderen. Op het middenterrein van de fair kunnen kinderen spulletjes verkopen op de rommelmarkt.’ Bij de verloting op de Molenfair zijn fantastische prijzen te winnen.

‘Van het dorp door het dorp’

Het is echt een fair van het dorp en door het dorp, vertelt De Rink. ‘Het idee voor de fair is zo enthousiast ontvangen, dat we ons rijk mogen rekenen met zo’n 40 vrijwilligers. Het wordt breed gedragen, dat is denk ik ook wel de kracht van het dorp. In Roderwolde gebeurt een hoop, het is en heel betrokken dorp en de bereidheid om te helpen is groot.’ Als het aan De Rink ligt, wordt de Molenfair het begin van een lange traditie. Tot slot nog even over het parkeren van bolides en fietsen: auto’s kunnen geparkeerd worden in het weiland naast de fair. Naast de kerk en bij de haven kunnen de stalen rossen gestald worden. De Rink heeft goed weer besteld, dus de jassen kunnen naar alle waarschijnlijkheid op de kapstok blijven hangen.