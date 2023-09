‘Het stof is eraf: meer entertainment, meer beleving’

Méér entertainment en meer beleving, dat gaan we nu al zien op de consumentenbeurs, vertelt vicevoorzitter van de Jaarbeurs Lucas Schoonbeek. Raceliefhebbers kunnen zelf achter het stuurstappen van Mercedes Formule1 auto voor een virtueel ritje over het circuit. De beste SIM-racers kunnen zelfs mooie prijzen in de wacht slepen. Dit jaar is ook Easy Toys vertegenwoordigd op de Jaarbeurs in Roden. De fabrikant van speeltjes met trilfunctie voor volwassen ziet het helemaal zitten op de Roder consumentenbeurs. ‘Het stof is eraf’, lacht Schoonbeek die een dijk van een programma belooft op de 69e Rodermarkt.

Eerst maar even over de consumentenbeurs. Die is met 700 vierkante meter een keer zo groot als vorig jaar. Dat is mede te danken aan de gemeente Noordenveld die uitpakt met maar liefst 16 deelnemers waaronder Welzijn in Noordenveld, de Historische Vereniging Roon, de Bridgeclub en de Voedselbank. ‘Daarvoor wil ik de gemeente graag een groot compliment geven. De samenwerking met Eline Oldenburger is buitengewoon prettig. Mede dankzij haar inzet is de gemeente goed zichtbaar op de beurs.’ Ook zijn er meer standhouders. Vooral op het gebied van wonen is er veel te ontdekken op de beurs, weet Schoonbeek. Energie besparen en duurzaamheid zijn actuele thema’s waar veel om te doen is. ‘Veel grote bedrijven hebben zich verbonden aan de beurs. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie voor onder andere isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere oplossingen om hun woning te verduurzamen.’

Dit jaar is Stars and Cars Events gecontracteerd om het entertainmentgehalte wat op te krikken. ‘Ze nemen een racesimulator mee. Een echte Mercedes F1 auto. Meer vermaak en meer beleving, dat is ook wat we in de toekomst willen. De Jaarbeurs heeft bestaansrecht, daar zijn we helemaal zeker van. Met dank aan standwerver Willem Ensink zijn er mooie bedrijven vertegenwoordigd. De bedoeling is om het thema wonen volgend jaar nog verder uit te breiden en dat interieur ook een prominente plek krijgt.’

Ook in het EuroLed Paviljoen, de Dansfabriek en op het Hunter Selectplein is het reuring wat de klok slaat. Er staat een fantastisch programma met grote artiesten, weet de voorzitter die samen met Roner Edwin Huizenga verantwoordelijk is voor de programmering. En dat komt goed uit, want Rodermarkt is één groot weerzien van vrienden, bekenden, Roners en oud-Roners. Op Rodermarkt wordt gedanst, gesjanst en wel eens een pilsje teveel gedronken. Op de Rodermarkt wint de lust het nogal eens van de liefde. Maar ach, wat kan het schelen? Het is maar één keer Rodermarkt. Op het evenemententerrein komt iedereen aan z’n trekken. Schoonbeek lepelt de headlines van het programma op. Een ding is zeker: vervelen is geen optie.

Bomvol programma

Freddy Moreira, al jaren vaste gast van de show, trapt vrijdagavond het feest af in de Peroni Dansfabriek. Ja, u leest het goed, de Dansfabriek is dit jaar vernoemd naar het verrukkelijke Italiaanse biertje. Zaterdagavond is het podium voor Trobi, de populaire Nederlandse dj en producers die al heel wat samenwerkingen (met onder andere Ronnie Flex, Bilal Wahib, Emma Heesters en Kraantje Pappie) op zijn naam heeft staan. Maandag kunnen fans helemaal los met Outsiders, de Haagse hardstyle dj die ook op festivals als Tomorrowland en Mysteryland draait. En dan. Het EuroLed Paviljoen. ‘Wát een bands’, roept Schoonbeek trots. ‘Vrijdagavond komen Mooi Wark en Tukker FM naar Roden, zaterdag zijn Vangrail en Marco Schuitaker geboekt en zondagavond zijn we voor het eerst sinds jaren weer open! Dan staat Bouke & The Elvis Matters Band op het podium. Met de complete band en het decor, zoals ze ook in de Ziggo Dome staan. Dat is echt uniek. The Dirty Daddies staan maandag in het EuroLed paviljoen, het is dé partyband van Nederland. Jongens die weten hoe ze een feestje moeten bouwen.’ The Euros sluiten Rodermarkt woensdagavond af, naar verluidt de drie musketiers van het feestcircuit, de band die voor het publiek komt in plaats van het publiek voor de band. ‘Aangeboden door EuroLed, hoofdsponsor van de Jaarbeurs. Dat wordt echt een knallende afsluiter.’ Feestgangers die graag in de buitenlucht vertoeven, komen helemaal aan hun trekken op het Hunter Selectplein. Mensen die zich graag te goed doen aan de lekkerste hapjes en drankjes ook. Het plein is omringd door topcateraars die weten wat feestminnend publiek graag naar binnenwerkt op avonden die gepaard gaan met een hoop gezelligheid en de nodige sapjes. ‘Het grote podium wordt afgewisseld met artiesten en bands. De band die zondagmiddag speelt, wordt aangeboden door Clarice Rozema van Hunter Select ter ere van het 25-jarig bestaan van het bedrijf. Zaterdagavond komt dj Ida draaien. Ze komt uit Roden en is nu dj op Ibiza, waar ze al jaren woont. Ieder jaar komt ze terug speciaal voor de Rodermarkt. En nu komt ze zelf draaien. Haar show heeft een ‘Looks Revival’ tintje.’ Andere hoogtepunten van het Jaarbeursprogramma: de Mini Miss verkiezing, de Glitter & Glamour bingo, de Korenmiddag en de Kindermiddag. ‘Van vrijdag tot en met woensdag een bomvol programma met een hoog entertainmentgehalte! Ik wens iedereen een fantastische feestweek toe.’

De entree van de Jaarbeursterrein is gratis, tickets voor de bands zijn te bestellen via new.jaarbeursroden.nl.