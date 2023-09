Het team achter het nieuwe centrum van Roden

‘Het hele project is Co2 neutraal. Onder andere de elektrische shovel trok veel bekijks.’

RODEN- Een thuiswedstrijd. Zo mag de vernieuwing van het centrum van Roden worden genoemd. Dick van der Sluis is een echte Roner en werkzaam bij aannemersbedrijf Roelofs. Drie jaar lang bekleedde hij de functie van omgevingsmanager tijdens het project, om het contact tussen de bouw en de winkelier zo goed mogelijk te laten verlopen. Een intensieve tijd, maar hij is trots op wat zijn team heeft weten te bereiken.

‘Meer dan tevreden. De planning was eerst om in twee jaar klaar te zijn. Dit hebben we in goed overleg met de gemeente weten te rekken naar drie jaar. Hierdoor konden we voor minder overlast zorgen. We hoopten voor de Rodermarkt klaar te zijn en dat is gelukt.’ Een club van ongeveer vijftien medewerkers hebben ervoor gezorgd dat het centrum van Roden een nieuwe frisse en moderne uitstraling heeft gekregen. 10.500 kubieke meter grondwerk is verricht en 30.750 eenheden zijn in het straatwerk geplaatst. Er is meer groen te vinden en het geheel is klimaatbestendig. ‘Daarnaast is het hele project Co2 neutraal te noemen. De laatste jaren is ons bedrijf bezig geweest om Co2 te reduceren. We hebben dat met 88% weten terug te brengen. Door middel van elektrisch apparatuur en een schone vorm van brandstof is het gelukt.’ Onder andere de elektrische shovel trok veel bekijks. In 2021 werd begonnen met het noordelijke deel van het centrum. Afgelopen jaar werd de Wilhelminastraat tot aan de kruising met de Heerestraat heringericht. De weekmarkt op vrijdag werd korte tijd verplaats naar de parkeerplaats tegenover de Albertsbaan. De winkeliers hebben weinig hinder ondervonden van de werkzaamheden volgens Van der Sluis. ‘Ik heb het contact met de winkeliers altijd als zeer prettig ervaren. We stonden open voor oplossingen en losten eventuele problemen snel op. Zelf kom ik ook uit Roden, dus je gaat buiten werktijd ook nog een praatje aan met de winkeliers.’ Niet alleen was het een opgave om het winkelend publiek te blijven bedienen, ook de infrastructuur voor het bevoorraden van de winkels was noodzaak. ‘Het was soms best passen en meten. Ons apparatuur had ook oplaadplekken nodig om op te laden. De ondernemers dachten goed mee. We hebben zelfs vis gekregen van Zakenkring Roden. We hebben ons erg welkom gevoeld.’ De grootste uitdaging was het plaatsen van gigantische kokers voor waterberging onder de Wilhelminastraat. Maar ook dat is goed verlopen. ‘We hebben weinig tot geen problemen gehad. Daarom ben ik ook zo tevreden. Het team heeft zich goed ingezet. Ze hebben intensieve weken achter de rug, denk alleen al aan alle straatklinkers die een voor een in de straat zijn gelegd.’ De reacties zijn positief. Het nieuwe centrum wordt goed ontvangen door de winkeliers en het winkelend publiek. ‘Dat hebben we toch samen kunnen doen. Ik dank de ondernemers en de bezoekers voor al het geduld. Hier kan Roden nog tientallen jaren plezier aan beleven.’

Opening centrum

Op zaterdag 2 september zal het centrum officieel worden geopend met leuke activiteiten. Zakenkring Roden wist Marco Schuitenmaker te strikken. Om 14.30 uur zal hij optreden in de Heerestraat bij de Jumbo. Niet alleen Marco zal optreden, meerdere artiesten zullen langskomen. De ondernemers van Roden zorgen voor een gezellig centrum met kraampjes en foodtrucks. Het hele weekend zal in het teken staan van het Wat ’n Kunst Festival. Ook hier zijn bekende namen te zien en te horen. Niemand minder dan Ellen ten Damme en Tony Neef zullen het publiek vermaken. Lokale trots Zoë Tauran zal om 18.30 uur op het podium aan de Brink te zien zijn. Afsluitend vindt er een walking diner plaats. De zondag wordt vervolgd met de kunstmarkt waar tal van workshops worden gegeven. De officiële openingshandeling zal verricht worden op zaterdag 2 september om 12.30 uur.