Historisch: Spelweek Noordenveld binnen één dag uitverkocht

RODEN – De Spelweek Noordenveld die in de laatste week van de schoolvakantie georganiseerd wordt, is binnen één dag volledig uitverkocht. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Beide leeftijdsgroepen zitten met ieder 125 kinderen helemaal vol. Bestuursleden Astrid Nijboer en Ronald Uilenberg zijn overrompeld door het enthousiasme van de kinderen en de ouders. ‘We zijn ontzettend dankbaar in het vertrouwen dat in ons gesteld wordt.’

Voorzitter Astrid Nijboer en penningmeester Ronald Uilenberg zijn er nog een beetje beduusd van. Samen met secretaris Suus Kruize zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van de Spelweek Noordenveld. Sinds de Spelweek in 2016 een stichting is geworden en zelfstandig verder is gegaan, heeft het een enorme toevlucht genomen. De Spelweek, die aanvankelijk bedoeld was voor kinderen van ouders die zich om financiële redenen geen vakantie kunnen veroorloven, is populair bij kinderen en ouders in alle lagen, vertelt Uilenberg. ‘Het is bewust georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Kinderen die niet op vakantie zijn geweest kunnen maandag op school in het kringgesprek vertellen dat ze bij de Spelweek zijn geweest’, vertelt Uilenberg die al bijna dertig jaar betrokken is bij de organisatie. ‘Bij de Spelweek is iedereen gelijk. Ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, nerd of alto, iedereen wordt hier met open armen ontvangen. Dat is zeker de kracht van de Spelweek’, weten Uilenberg en Nijboer. ‘We zien vriendschappen ontstaan. Kinderen die wat introvert en teruggetrokken binnenkomen, het spannend vinden en aan het einde van de week niet meer weg te slaan zijn. Dat zijn mooie dingen.’

De Spelweek heeft de afgelopen jaren een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt. Sinds vorig jaar is de organisatie opgedeeld in verschillende commissies en heeft de Spelweek een eigen verpleegster die kinderen die medicijnen gebruiken begeleidt. ‘Zij regelt het hele medicijngebruik en zorgt er (desgewenst) voor dat kinderen op tijd medicatie krijgen. Kinderen willen dat in alle hectiek nog wel eens vergeten. Dat hier één persoon verantwoordelijk voor is, geeft rust. Omdat het zo druk is geworden, hebben we meer aanspreekpunten nodig. Daarom is vorig jaar besloten om met verschillende commissies te werken. Zo zijn er aparte commissies voor onder andere spelletjes, activiteiten, kantine, bouwen, animatie en er is een Rode Kruis-team.’

Begeleiders gezocht

Waar de meeste verenigingen en organisaties grote moeite hebben met het werven van vrijwilligers, speelt dat niet bij de Spelweek. De organisatie mag zich rijk rekenen met een grote schare vrijwilligers. Veelal jongelui die zelf de Spelweek meegemaakt hebben en zijn blijven plakken. Nu helpen ze zelf mee met allerlei activiteiten. ‘Een groep van zeker 50 jongens en meiden. En tijdens de Spelweek zijn er wel 70. De gemeente klopt ook wel eens bij ons aan. Hoe we het voor elkaar krijgen om zoveel vrijwilligers aan ons te binden. We hebben vorig jaar niet voor niets de vrijwilligersprijs gewonnen. Het is leuk om vrijwilliger bij ons te zijn. Ze worden compleet verzorgd. Ze krijgen een ontbijt, lunch en er is een avondprogramma, uiteraard ook met eten. Wie wil, kan blijven slapen. Wel zijn we nog op zoek naar begeleiders. Zestienplussers die willen helpen bij de groepen. Iedereen die voor de kinderen een mooie Spelweek wil realiseren, is van harte welkom.’

Job Oosterhof (24) is één van die vrijwilligers. Hij kwam in 2017 binnen om samen met een collega DJ en vriend de bonte avond te verzorgen. ‘Toen ik binnenkwam zag ik alleen maar lachende gezichten. Niet alleen van de kinderen maar ook van begeleiders. Er heerste een heel gezellige sfeer waarin ik mij meteen thuis voelde. We zijn heel warm onthaald.’ De volgende ochtend werden we uitgenodigd voor een drankje. Ik heb meteen aangegeven dat vrijwilliger wilde worden. Het eerste jaar heb ik groepen begeleid, nu zit ik in het activiteitenteam. Ik kijk er weer heel erg naar uit. Niet alleen om met de kinderen te werken, maar ook om de begeleiders weer te zien en nieuwe vrijwilligers te begeleiden. Het voelt als één warme familie. Dat we binnen een dag uitverkocht zijn zegt genoeg.’

Programma

Het thema van de inmiddels 42e Spelweek is Alice in Wonderland. Het hele terrein de Scouting Mensinghe wordt omgedoopt in de wereld van het magische sprookje. Alle ingrediënten zitten er weer in: hutten bouwen, sport en spel, spiegeltje spiegeltje (de optutmiddag voor de bonte avond), waterpret, het nachtspel, een vossenjacht door het dorp, de bonte avond en als kers op de taart de Fancy Fair op woensdag op de velden van voetbalvereniging Roden met een stormbaan van maar liefst 40 meter. En natuurlijk met ranja uit de tap van Flap. Roder kroeghouder zorgt namelijk opnieuw voor grote fusten met ranja. ‘Geweldig is dat. We moesten het daarvoor altijd doen met jerrycans. Dit werkt uitstekend en het altijd lekker koud.’ Over de toegangspoort doet het duo geheimzinnig. Indrukwekkend gaat het zeker worden. Iets met de boom uit Alice in wonderland. Iets met een sleutelgat. Op de zaterdag voor de Spelweek begint, dropt de gemeente Noordenveld zo’n 250 pallets op het scoutingterrein en kan het grote bouwen beginnen. ‘Als we kunnen neerzetten wat we voor ogen hebben, wordt het echt spectaculair. ‘We gaan er één groot feest van maken! ’

De Spelweek is van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september. Groep A (6 tot en met 8 jaar) beginnen maandagmorgen om 9 uur. Woensdag rond het middag uur wordt er gewisseld, dan is het de beurt aan groep B (9 tot en met 12 jaar). Wie graag wil helpen als begeleider kan een mailtje sturen naar info@spelweeknoordenveld.nl. Ook aanmelden via de website is mogelijk.