Hoe richten we in Nederland onze tuin in?

Een tuin is een plek waar we kunnen ontspannen, genieten van de natuur en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Het inrichten van onze tuin is een creatief proces waarbij we een ruimte creëren die past bij onze persoonlijke smaak en levensstijl. Maar hoe richt de gemiddelde Nederlander eigenlijk de tuin in? Laten we eens kijken naar de meest voorkomende elementen in onze tuinen.

Functionaliteit en sfeer

De meeste mensen willen een tuin die zowel functioneel is, als gezellig. Dat betekent dat er waarschijnlijk een terras is, met wat meubels en misschien een barbecue. Daarnaast een versieren we onze tuin met planten en gras om het af te maken.

Verschillende zones

Zoals eerder gezegd hebben de meeste tuinen een terras en een stuk groen. Maar daar houdt het niet op. We scheiden onze tuin graag af in verschillende zones. Zo hebben mensen met kinderen een speelhoekje, klussers hebben een klusplek, en zongenieters hebben een plekje voor de tuinbedden. Misschien heb je zelfs een zwembad of tuinkamer van ForaVida. Wat het ook is, we scheiden deze zones graag af. Bijvoorbeeld door een borderrand, een verschillende ondergrond zoals steen of gras, of een hekje.

Beplanting

Planten spelen een belangrijke rol in het creëren van sfeer en het toevoegen van groen aan de tuin. De manier waarop verschilt echter enorm. De ene houdt van een wilde, overgroeide tuin, terwijl de ander de planten graag wat netter bijhoudt. De soort planten en de verzorging spelen hier een grote rol in, maar dit blijft natuurlijk afhankelijk van smaak.

Decoratie elementen

Voor degenen die wat extra decoratie zoeken, zijn er een hoop populaire elementen die vaak gekozen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een waterelement, zoals een fontein of vijver, een pergola of tuinhuisje, decoratieve beelden of sculpturen, en buitenverlichting om de tuin ’s avonds te laten stralen.

Het inrichten van de tuin is een creatief proces en erg afhankelijk van persoonlijke smaak, ent och hebben we meer gemeen dan we denken! Dit zijn enkele gebieden waarop onze tuinen verschillen of juist hetzelfde zijn, doordat de tuin moet voldoen aan bepaalde eisen die velen hebben. Denk aan functionaliteit, maar ook groen. Dit maakt het interessant, doordat er mogelijk trends in te herkennen zijn. Natuurlijk is elke tuin uniek en dat zal altijd zo blijven.