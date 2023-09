Ben je van plan om binnenkort een sim only abonnement af te sluiten? Dan heb je vast al gemerkt dat dit geen eenvoudige klus is. Het aanbod is ongelooflijk groot. Er zijn tegenwoordig tal van providers die dit abonnement aanbieden. Daarom is het van belang om goed onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden en zo de provider te vinden die bij jou past. Zo weet je niet alleen zeker dat je het juiste abonnement kiest, maar bespaar je hier ook nog eens ongelooflijk veel geld mee. Maar waar let je op? Hoe sluit je het perfecte sim only abonnement af? Met behulp van de volgende tips gaat dit zeker lukken.

De juiste provider vinden



Voordat je de verschillende bundels kunt vergelijken, moet je eerst een keuze maken tussen de diverse providers. In Nederland zijn er circa twaalf providers die sim only abonnementen aanbieden. Simpel gezegd heb je twee verschillende opties: je kunt bij je huidige provider blijven en simpelweg overstappen naar sim only (als je dit nog niet had) of overstappen naar een geheel andere provider.



Wat de beste keuze is, is vooral afhankelijk van waar je naar op zoek bent. Het loont in elk geval zeker om eerst te vergelijken. Bij je huidige provider blijven is namelijk niet altijd de beste optie. Hoewel ze dit vaak wel willen doen geloven. Ook de eventuele kortingen die ze aanbieden wegen vaak niet op tegen de acties bij andere providers. Wil je toch graag bij je huidige provider blijven, maar is het abonnement elders voordeliger? Dan zou je ook de stoute schoenen aan kunnen trekken en contact op kunnen nemen. Leg uit waar je mee worstelt en of er wellicht nog iets aan de prijs gedaan kan worden. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Wees niet bang dat je bij het overstappen ook direct je telefoonnummer verliest. In vrijwel alle gevallen is het mogelijk om je nummer te behouden. Ook wanneer je voor een andere provider kiest.

Looptijd kiezen



Dan is het ook nog belangrijk om de juiste looptijd te kiezen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het fijne van sim only is dat dit veel flexibeler is. Je hoeft immers geen toestel af te betalen. Hierdoor is het mogelijk om voor een zeer korte looptijd te kiezen. Bij sommige providers is het zelfs mogelijk om voor sim only maandelijks opzegbaar te kiezen. Let op: hoe korter de looptijd, hoe meer je meestal per maand moet betalen. Als je kiest voor een contractduur van een of twee jaar, ben je doorgaans per maand stukken goedkoper uit.

De juiste bundel



Een van de belangrijkste beslissingen die je moet maken, is hoe groot de bundel moet zijn. Denk hierbij aan bellen, sms’en en data voor het internet. Om te bepalen welk bundel geschikt is, moet je meer weten over je huidige gebruik. Als je nu al een abonnement hebt, kun je dit meestal eenvoudig inzien. Zo weet je precies hoeveel je gemiddeld per maand verbruikt en kun je kiezen voor een bundel dat bij dit verbruik past.