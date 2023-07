HOERA en BSO kinderen met een Gouden Kaart naar de Health Hub

RODEN – Ruim 20 kinderen van Kidscasa en leesproject Hoera Noordenveld gingen dinsdag op bezoek bij de Health Hub in Roden. Zij hadden zich verdiept in het boek Sjakie van de Chocoladefabriek en vonden een Gouden Kaart in een reep chocola; de toegang tot de Health Hub. Studenten Lisa en Robin lieten zien hoe ze een dino printten met de voedselprinter. Die dino werd uiteraard in rap tempo burgemeester gemaakt door de jonge deelnemers. In het Fablab keken de kinderen hun ogen uit. Ze vroegen zich onder andere af of een 3D printer kan denken. Uitvindingen in boeken zijn leuk om te lezen, maar echte uitvindingen van de studenten zijn nog veel leuker, was de conclusie van de kids.