Honkballers in spé genieten van fantastische speeldag

LEEK – Afgelopen woensdagmiddag begon om 14 uur de speeldag voor vrienden bij BSC Knights Leek. Er waren maar liefst 30 kinderen aanwezig. De dag stond volledig in het teken van kinderen en hun kennismaking met honkbal. Het doel was om hen op een leuke en speelse manier vertrouwd te maken met de basis van het spel: gooien, slaan en vangen. Nadat alle kinderen warm werden verwelkomd, werden ze in twee groepen verdeeld. De eerste groep bestaande uit de kleinere kinderen, begon met leuke Beeball-oefeningen, onder leiding van Leffert, Janny en Aly. De tweede groep deed oefeningen die vergelijkbaar waren met wat de pupillen van de Knights doen, net als bij de echte training werd dit gegeven door Marijon en Henry, met behulp van onze eigen enthousiaste leden, Hugo, Wesley, Kevin en Finn.

Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast alle kinderen waren. Het plezier spatte ervan af. Na de oefeningen werd er met elkaar een potje gespeeld waarbij de kinderen hun nieuwe vaardigheden in de praktijk konden brengen. De speeldag was een mooi begin van de zomervakantie voor de kinderen. Het gaf hen de kans om nieuwe vrienden te maken, hun vaardigheden te ontwikkelen en vooral veel plezier te hebben. De speeldag werd georganiseerd door de vrijwilligers van de club.