Hoogste punt Sporthuis Peize gevierd met pannenbier

PEIZE – Sporthuis Peize bereikte donderdag haar hoogste punt. En dat werd gevierd met een pannenbiertje en een goeie bal. U leest het goed. Pannenbier. Wel bekend onder de bouwvakkers. Wanneer het hoogste punt bereikt is, de dakpannen gelegd kunnen worden wordt dat gevierd met een biertje. VV Peize-voorzitter Harm Jan Danker noemt het een mooie mijlpaal. ‘Ergens in januari zijn we begonnen en in december wordt het gebouw opgeleverd. We zijn op de helft. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Dat betekent dat de afwerking kan beginnen en dat het sanitair geplaatst kan worden. We zijn trots op de bouwvakkers. Het zijn harde en zorgvuldige werkers. We lopen mooi op schema’, zegt Danker die hoopte ook een wethouder te strikken voor het heugelijke feit. ‘Dat is niet gelukt helaas. Maar we hopen op 8 september een behoorlijke delegatie van de gemeente te ontvangen. Laten we heel eerlijk zijn: zonder medewerking van de gemeente zou dit nooit gelukt zijn. We laten ze graag zien wat hier allemaal gebeurt.’ Of de bouwvakkers de nodige biertjes en ballen gehakt nog op de steigers gestapt zijn, is niet bekend.