Humanitas Noordenveld ontvangt prentenboeken voor kinderen in armoede

‘Boekhandel Daan Nijman heeft het hart op de juiste plek’

RODEN- Kinderen die opgroeien in armoede. Het lijkt ver bij ons vandaan. Toch zijn er zo’n 250 kinderen in de gemeente Noordenveld niet in staat het leven te leiden dat ze graag willen. Humanitas Noordenveld helpt deze gezinnen op verschillende manieren. Zo ook ontvangen zij van Boekhandel Daan Nijman uit Roden jaarlijks dozen vol met kinderboeken, om te verspreiden onder deze gezinnen. Afgelopen week ontvingen ze 50 boeken van De Kleine IJsbeer. Een iconisch boek dat bij velen mooie herinneringen oproept. Jessy Blauw van Humanitas Noordenveld nam de boeken van Ramona Vlonk in ontvangst.

‘250 klinkt misschien veel hier in Noordenveld, maar dit jaar verwachten we nog wel meer kinderen die bij ons en andere instellingen zoals de voedselbank komen. Dit komt door verschillende factoren. In de eerste plaats wordt alles duurder, maar ook door de oorlog in Oekraïne zijn hier veel gezinnen gestrand het afgelopen jaar.’

Al met al een enorm aantal.’ Met deze gulle gift kunnen gezinnen die niet in staat zijn voorleesboeken te kunnen kopen, toch genieten van educatieve en informatieve kinderboeken. Het grootste deel van de boeken wordt in december tijdens het sinterklaasfeest geschonken.

Afgelopen jaren organiseerde Humanitas de Sinterklaasactie zelf voor ongeveer 160 kinderen. Dit jaar gaat Humanitas zich, samen met andere organisaties in Noordenveld, aansluiten bij de werkwijze van “De Pakjesboot” in Westerkwartier. Hierdoor kunnen er nog veel meer kinderen bereikt worden.

‘De kinderen komen op verschillende manieren in het vizier van de stichting Humanitas. Vaak vanuit het werkveld tijdens werkbezoeken. We zien dan welke gezinnen onze hulp goed kunnen gebruiken.’ Jessy haalt ontzettend veel voldoening uit haar werk. ‘Het is echter schrijnend om te zien hoe slecht het er eigenlijk voor staat in ons land. Er komen steeds meer gezinnen in armoede. En dat in een modern land als het onze.’

De boekhandel uit Roden schenkt ieder jaar boeken. ‘Het komt voort uit een goed hart. We waarderen de samenwerking enorm.’ Onze vrijwilligers verheugen zich altijd weer op de blije gezichten, wanneer de boeken worden uitgepakt. ‘De boeken zijn ook erg goed voor anderstaligen. Zij ontwikkelen op deze manier een goede woordenschat en kunnen hierdoor beter meedraaien in onze maatschappij. We hopen dit dan ook nog vele jaren te mogen doen!’