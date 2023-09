IJsvereniging RAS druk met Energie besparen

ALTEVEER – Het bestuur en de vrijwilligers van de ijsvereniging RAS, hebben 3 stuks kunststofkozijnen met Isolatieglas geplaatst, waardoor de hele accommodatie nu dubbel Geïsoleerd is. Het dak en de buitenwanden zijn al hoogwaardig geïsoleerd en de binnenwanden krijgen ook nog een dubbele betimmering. Het gehele gebouw is nu volledig onderhoud vrij en teven voorzien van Zonnepanelen. Koning winter mag komen, aldus het bestuur die nog met een gouden tip op de proppen komt. Klanten van de Rabobank kunnen de ijsbaan steunen door op IJsvereniging RAS te stemmen tijdens de Rabo clubsupportweken. De RABO verhoogt bij elke stem op de ijsvereniging RAS, haar bijdrage aan deze prachtige ijsvereniging. Hoe te stemmen? Log in op www.rabobank.nl en via “zelf regelen” of ” service”, vervolgens ‘clubsupport stemmen’ en dan kiezen voor: IJsvereniging RAS. Je kunt je stem nog uitbrengen tot en met 25 september.