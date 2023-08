IN BEELD – Annet Gerritsen

Wie een creatieve hobby heeft en dat graag samen met anderen wil uitoefenen is elke dinsdagochtend en woensdagavond welkom in De Brinkhof. Iedere dinsdagmorgen is de Creatief Atelier van 10.00 tot 12.00 uur en op de woensdagavond is er club van 19.30 tot 21.00 uur. Welzijn in Noordenveld en de bibliotheek in Norg organiseren gezamenlijk de activiteit. Vooral op de woensdagavond is nog ruimte voor meerdere nieuwe deelnemers. De eerste keer is hier op woensdag 13 september. Er is altijd begeleiding aanwezig in de persoon van vrijwilliger Annet Gerritsen. ‘Het Creatief Atelier is ook bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op een creatieve hobby. Ook zij zijn van harte welkom. Het is wel de bedoeling dat eigen hobbymateriaal van huis uit wordt meegenomen. Zo kunt u uw hobby doorzetten in een gezamenlijke setting. Wel zo gezellig en je leert op deze wijze ook van elkaar. Ontmoeting, bezig met een leuke hobby, van elkaar leren. Dat is de kern van dit initiatief. Samen aan de slag is ook nog gezelliger dan alleen in de huiskamer of op zolder bezig te zijn met uw hobby,’ zegt Annet Gerritsen.

Opgeven van tevoren hoeft niet. Er zijn op dit moment geen kosten aan verbonden en de koffie wordt aangeboden.