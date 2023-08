In Beeld: Toneelgroep Old Roon

Decennialang speelde Toneelgroep Old Roon op de Roner avond van de Historische Vereniging Roon in de Pompstee. Tot dat de Historische Vereniging aangaf daarmee te willen stoppen. De toneelvoorstelling zou ‘niet meer passend’ zijn voor het publiek van de Historische Vereniging, zo luidde de mededeling. Zeker, dat was best even een dreun voor de spelers die met zoveel plezier op de planken stonden. Na beraad besloten ze zelfstandig door te gaan. In november staat Old Roon in het café Hart van Lieveren met een nieuwe, hilarische voorstelling. Ria Bos en Janna Hummel laten op Facebook weten dat de kaartverkoop inmiddels gestart is. ‘Voor ons is het helemaal nieuw. Omdat we geen idee hebben hoeveel mensen eropaf komen, zijn we alvast maar begonnen’, lacht Ria. ‘Misschien niet de meest handige tijd, veel mensen zijn natuurlijk met vakantie, maar ach, we zien het wel. Voor ons is het Hart van Lieveren een nieuwe locatie. Daar kunnen 100 man in. In de pompstee speelden we voor 400 man. In principe zijn er twee voorstellingen, één op zaterdagavond 18 november en één op zondagmiddag 19 november. Mocht er nou heel veel belangstelling zijn, dan kunnen we extra voorstellingen inlassen’, aldus Ria die zelf al 20 jaar bij Old Roon speelt. Het stuk heet ‘plamuren is plamuren’ en gaat over twee broers die de schoonheidssalon van hun overleden tante Bella in de benen proberen te houden. Kaarten zijn nu al te koop bij het Hart van Lieveren!