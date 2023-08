‘In Stof en Steen’, expositie van damast en beeldhouwwerk

VEENHUIZEN – Tot en met 26 augustus is aan de Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen een expositie te zien onder de naam ‘In Stof en Steen’. Els Welsink en Lies Siegersma (foto) zijn de beeldhouwsters die ook wel opereren onder de naam ‘Frye Famkes’. De expositie bestaat uit sculpturen en geweven verbeeldingen. Voor het weefwerk zijn in het Damast Atelier Corrie Sevinga, Bonnie Horjus en Corrie van Eyck verantwoordelijk. Door de mix van beelden en weefwerk is er een verrassende en afwisselende expositie ontstaan. Open van donderdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur.

De beeldenexpositie telt een 20-tal grotere en kleinere werken. Voor het eerst zijn er ook enkele buitenbeelden te bezichtigen. De Krant laat beide beeldhouwsters voor de foto poseren bij een tweetal beelden die recht doen aan hun kunnen.

Het beeld van Lies Siegersma heet ‘In Love’. Inspiratie komt voort uit een bezoek aan het Griekse eiland Lesbos. ‘Onze dochter Hilde van 28 jaar heeft daar een jaar gewerkt in de vluchtelingenopvang. Wij hadden haar al een poos niet gezien en zijn bij haar op bezoek geweest. Zij had inmiddels daar een vriendin ontmoet en zo konden we kennismaken met een verliefd stel. In dit beeld heb ik hun geluk neergezet. Ik kan mij nog volop voor de geest halen hoe zij voor ons uit liepen op een bergpad bij een dorpje op het eiland. Hand in hand en smoorverliefd op elkaar. Dat geluk raakte mij en heb ik in dit beeld naar voren gebracht. Nog steeds als ik het beeld zie denk ik aan dat moment. Voor mij een dierbare persoonlijke herinnering gevangen in een beeld. Het beeld is van zacht Chinees steen en is heel kwetsbaar. Ook in de technische benadering daarvan moet je heel voorzichtig zijn,’ zegt Lies Siegersma. ‘Mooi dat het op deze wijze gelukt is om dit zo te maken.’

Het verhaal van Els Welsink is net zo bijzonder. Zij kreeg een kistje aangeboden van een kennis dat volgestopt was met allerlei stenen. ‘Er was 1 steen die ik erg bijzonder vond, maar waarvan ik niet wist hoe ik dat zou gaan bewerken. Ik heb er wel een jaar tegenaan gekeken, tot dat ik ontdekte dat de enige zwarte lijn in de steen een profiel van een gezicht zou kunnen verbeelden. Die gedachte heb ik uitgewerkt en zo is dit beeldwerk met de naam ‘Vergeten’ ontstaan. Een toepasselijke naam, omdat ik niet wist na al die tijd om te gaan met deze steen. Ik heb de eigenaar van het kistje beloofd de steen na de expositie aan hem te schenken.’

Voor beide beeldhouwsters is werken met steen vooral ook kijken, kijken en kijken. Het werken aan een beeld gaat stukje bij beetje. Stap voor stap. ‘Soms zie het eerst niet, leg je het weg, neem je afstand. In elke steen zit een beeld verborgen,’ zegt Lies Siegersma. ‘De kunst is om het eruit te krijgen.’ Els Welsink vult aan: ‘Het uiteindelijke beeld is iedere keer het resultaat van een verrassende en inspirerende zoektocht.’

Wat de Frye Famkes laten zien is voornamelijk nieuw werk. ‘We maken progressie. Voor het eerst hebben we ook buitenbeelden gemaakt. Betekenen beelden voor binnen vooral raspen en schuren. Voor het buitenwerk is het vooral beitelen geblazen. Daarnaast hebben we beide Kleintje Kunst composities gemaakt. Gewoon liefelijke beelden om te koesteren.’