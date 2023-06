Jan Darwinkel uit Langelo kweekt blauwe aardappelen

‘Deze aardappel eten we zelf thuis al twee keer per week. Lekker’

LANGELO – Wie rond zijn woning aan de Hoofdstraat in het dorpje Langelo loopt, kan er niet omheen: hier gebeurt iets bijzonders. Op het erf van Jan Darwinkel staan kratjes met tal van aardappelsoorten, gerangschikt op naam, op nummer, voorzien van een geel plastic label waarop voor de leek onduidelijke nummers, getallen en verwijzingen staan. Op het land rondom zijn huis zijn aardappelen in de grond gepoot en ook hier zijn om de zoveel meter gele bordjes zichtbaar met verwijzingen naar soorten en zaailingen. Het loof staat inmiddels boven de grond. De knollen moeten nog groeien. Het meest bijzondere is wel de blauwe aardappel.

‘Ik ben aardappelkweker,’ zegt hij. ‘Een hobby van mij, al zegt mijn vrouw dat het een uit de hand gelopen hobby is. Nou ja, ik vind het wel prima, ik beleef er al jarenlang plezier aan. In 1960 ben ik al begonnen met aardappelkweken. Op de middelbare landbouwschool in Assen kregen we knollen mee naar huis om te kweken. Mijn vader was boer, eerst in Westervelde samen met een oom van mij. Later kwamen we op boerderij Oldehof terecht tussen Norg en Een.’

Jan kan zich deze begintijd nog voor de geest halen. ‘Tijdens de strenge winter in 1963, je weet wel, die van de Elfstedentocht, meende ik dat ik de aardappels goed had opgeborgen. Toen ik ze in het voorjaar tevoorschijn haalde, was het een waterige troep geworden, waren ze toch bevroren. Door schade en schande ben ik zo wijzer geworden. Ik kwam in dienst van ZPC, het latere HZPC. Na een zware hernia ben ik gestopt. Je had in die tijd nog geen heftruck en andere machines die het werk voor je deden op het land. Ik ben toen gaan werken voor Aviko als kwaliteitscontroleur en we zijn in de Achterhoek gaan wonen. Later zijn we naar Bedum verhuisd. Daar had ik een baan om de kwaliteit van het aardappelkweken te verbeteren. Het aardappelkweken is voor mij zo altijd doorgegaan.’

Aardappelkweker is een bijzonder beroep. In Nederland zijn er zo’n 100 bedrijfjes die dat doen. Het bedrijf van Jan Darwinkel is daar één van. Grote bedrijven als HZPC en het bedrijf Norika in Duistland zijn gespecialiseerd in veredelingsproducten en de afzet van pootaardappelen. Kernactiviteit is het kweken van nieuwe aardappelrassen en de export van pootgoed naar meerdere landen. Jan Darwinkel kent in deze wereld inmiddels de weg. In onder andere Canada, Irak en Vietnam zijn aardappelen te vinden die in Langelo gekweekt zijn. ‘In Vietnam poten ze aardappelen die in 80 dagen kunnen groeien, daarna worden er op dezelfde akkers rijstvelden aangelegd. Ik bedenk zelf de namen van de door mij gekweekte aardappelen. Dartiest en Actrice zijn daar voorbeelden van. En voor de nieuwste aardappelen heb ik ook al een naam bedacht. Deze zijn blauw van kleur en dat wordt wat mij betreft de Azura. Het is een kruising van verschillende rode en blauwe aardappelen en nummers van zaailingen. Ik heb dat al doorgegeven aan Martin Sloksnat, mijn contactpersoon Duitsland. Deze aardappel eten we zelf thuis al twee keer per week. Lekker. De aardappel houdt bij het koken zijn blauwe kleur. Het kooktype is vrij vast. Hij smaakt uitstekend, deze blauwe aardappel. Een aardappel die in 2013 is ontstaan.’

Intensief

Het kweken van een aardappel is vrij intensief. Het kan wel 10 tot 12 jaar duren voordat er een goed eetbaar ras op tafel staat. ‘En je moet er een beetje geluk bij hebben,’ weet Darwinkel. ‘Je pakt een bloem van de vaderplant en plakt die op de moederplant. Zo breng je stuifmeel op de stamper. Dan komen er bessen aan en daar is het om te doen. Het gaat in dit stadium niet om de knollen. Elke bes telt 200 zaadjes en elk zaadje kan in potentie uitgroeien tot een goed eetbaar en teelbaar aardappelras. Uiteindelijk blijft de beste over. Een aardappel moet niet alleen goed eetbaar zijn, ook de boer moet er goed mee op het land kunnen werken. Ook daar hou ik rekening mee.’

In zijn schuur achter het huis staan kratjes met aardappels opgestapeld. In een hoekje is een eigen laboratorium gebouwd waarin cijfermatig de kweek wordt bijgehouden. In een trommeltje in de koeling worden tientallen zakjes bewaard met honderden, misschien wel duizenden zaadjes. Dagelijks loopt Jan Darwinkel over zijn proefveld van 25 are en beoordeelt zo het kweekgoed. Op een rijtje zien we eerstejaars, tweedejaars en ouderejaars. Vader- en moederplanten staan zo bijeen. ‘Aan het loof kan ik al zien of het wat wordt. Is het niks dan gooi ik het weg. Ik denk dat dat zeker om 90 procent van de aardappels gaat. In deze tijd van het jaar heb ik vooral last van de Coloradokever. Deze geven larven aan de onderzijde van het blad en vreten het op. Die verwijder ik handmatig. Aardappelkweken voor de kleine kwekers is een uitstervend beroep. En dat is jammer, want aardappels eten is goed voor de bloedcirculatie, de spieren en is ook nog eens goed voor de ogen.’

Waardering voor al het werk is er zeker, zowel in het binnenland als buitenland. Een gekregen handgeschilderd bord en bronzen beeldje van een aardappelboer getuigen daarvan. Meer weten kijk op de website darwinkelpotato.nl.