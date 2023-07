Jan van Eerden viert 65 jaar huwelijk met zijn geliefde Jeane

RODEN – Jan van Eerden en zijn vrouw Jeane Alice vierden afgelopen dinsdag hun 65e trouwdag met een uitgebreide receptie in de Hullen. Meneer, die zijn sporen verdiend heeft als effectendeskundige in de bankwereld, leerde zijn vrouw kennen in Groningen. Ze fietste regelmatig langs voor de fietsenzaak van zijn ouders aan de Bedumerweg. Jeane werkte in de nogal deftige kledingzaak Wester en De Groot in Groningen. ‘Die kom ik vast nog wel eens tegen, dacht ik’, vertelt de 92-jarige Van Eerden. Dat gebeurde. Ze ontmoetten elkaar in Frigge, een dansgelegenheid in Groningen. ‘Daar hebben we onze afzwaai gemaakt.’ Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter. Ook kwamen er 4 kleinkinderen. Van Eerden is trots op zijn kroost: ‘onze zoon werkt in het UMCG als neonatoloog en onze dochter heeft samen met haar man een bloeiend bedrijf in ollie en vetten in Peize.’ Woensdag kwam burgemeester Klaas Smid het paar verrassen met een bezoekje. ‘We hebben wel een uur gezellig gepraat.’