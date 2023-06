RODEN – Vandaag viert Roel van Zonneveld uit Roden zijn verjaardag. Van Zonneveld is 80 jaar geworden en ter ere daarvan is hij afgelopen zondag 4 juni met een antieke Fram-bus van huis gehaald voor een rondritje en uitstapje. De oud-buschauffeur was compleet verrast. Ooit reed hij zelf op een dergelijke bus. Roel is 40 jaar buschauffeur geweest. Eerst bij de Esa en later bij de Fram en Veonn. (Foto: Roel Lubbers).