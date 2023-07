Jeugd Tv-zender Spot op bezoek tijdens Cultuurdagen op Landgoed Nienoord

LEEK – Op 11 en 12 juli was het prachtige Landgoed Nienoord het podium van de jaarlijkse Cultuurdagen van de Lindenborg. Tijdens dit evenement kreeg de jeugd de kans om deel te nemen aan diverse workshops op het gebied van theater, muziek, kunst en nog veel meer. Opvallend was het bezoek van de Caravan van het Groninger Museum en de Groninger jeugd tv-zender Spot TV.

De workshops, waaronder die van de Roderwolder schilder Fokko Rijkens, waren beide dagen volledig volgeboekt. Op basis van de bezoeken die Rijkens met vier groepen bracht aan de indrukwekkende tentoonstelling van “Matthijs Röling en zijn kunstenaarsvrienden” zijn schitterende schilderijen gemaakt in het museum. De workshops hadden tot doel om de leerlingen te leren schilderen naar de werkelijkheid, als een verlengstuk van de tentoonstelling in het museum.

De leerlingen hebben portretten geschilderd van hun medeleerlingen en van de borg, maar ook hebben ze schilderijen van onder andere Matthijs Röling en Henk Helmantel nageschilderd. ‘Tijdens het schilderen zijn verschillende leerlingen geïnterviewd door de Groninger jeugd TV-zender Spot TV. Later ben ik ook nog geïnterviewd. Het was een prachtige afsluiting van twee fantastische dagen.’

Rijkens raadt iedereen uit om een kijkje te nemen bij de bijzondere tentoonstelling in het museum met werken van Helmantel, Rein Pol, Wout Muller, Herman van Hoogdalem en nog veel meer. ‘Ook een groot schilderij van mij is te bewonderen. Er is ongelooflijk veel moois te zien!’ Bijzonder detail: de gemaakte schilderijen zullen vanaf zondag 10 september te zien zijn in museum Nienoord. Op die dag zal tevens de kinderexpositie worden geopend, geïnspireerd door de werken van Matthijs Röling. Deze expositie toont de schilderijen die tijdens mijn workshops zijn gemaakt, evenals werk van vier kinderateliers. Het Groninger Museum zal ook aanwezig zijn met de kunstcaravan, waar kunst kan worden bekeken en er buttons kunnen worden gemaakt. Een leuk extraatje waar de leerlingen naar kunnen uitkijken.